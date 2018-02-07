Омск, 7 февраля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков, приступив к работе в регионе, сконцентрировал усилия на решении социальных и инфраструктурных проблем. Некоторые достижения нового руководителя области уже заметны, но присутствует и негативный фон. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с докладом «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ — 2017: первые итоги», подготовленным Научно-исследовательским центром «Особое мнение» при поддержке Экспертного института социальных исследований.

Omskportal.ru Врио губернатора Омской области Александр Бурков

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В докладе, в частности, говорится, что в работе Буркова заметен чуть больший крен в сторону решения социальных проблем. Тогда как его коллега Александр Усс, назначенный в сентябре 2017 года врио губернатора Красноярского края, сконцентрировался на развитии экономики, подчёркивают эксперты. К достижениям Буркова составители доклада причислили выделение региону федеральным центром 8,5 млрд рублей дотаций.

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Также эксперты в докладе обратили внимание на взаимоотношения регионов с административными центрами. Указывается, что для установления контроля над административным центром субъекта четверо врио губернаторов, в том числе Александр Бурков, заменили действующего главу или главу администрации города.

Что касается Буркова, он прибыл в регион в разгар так называемого конкурса по выборам мэра (прямые выборы градоначальника в Омске отменили в 2015 году — прим. ИА REGNUM. Основным претендентом на кресло мэра города-миллионника считался первый заммэра Сергей Фролов, который с июля 2017 года, после отставки Вячеслава Двораковского, исполнял обязанности градоначальника. Однако Александр Бурков предложил Фролову занять должность зампреда правительства области. При поддержке Буркова мэром Омска в ноябре была избрана Оксана Фадина, до этого руководившая областным министерством экономики.

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Говоря об общей характеристике 100 дней Буркова в должности врио губернатора, эксперты подчёркивают, что конфликтов в регионе не отмечается. Врио губернатора провёл незначительные кадровые перестановки:

«Александр Бурков не стал снимать с занимаемых должностей правительственных чиновников, дав им срок показать себя. В результате лишь трое членов правительства, включая первого заместителя губернатора Андрея Новосёлова, лишились своих постов. На их места были назначены другие представители областной элиты. «Новым человеком» можно считать лишь вице-губернатора Дмитрия Ушакова, ответственного за экономический блок — его Бурков привез с собой в качестве советника».

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Что касается вопросов развития региона, Бурков сконцентрировал усилия на решении социальных и инфраструктурных проблем. В частности, он добился погашения задолженности по зарплате сотрудникам НПО «Мостовик» (на 1 декабря 2017 года долг по зарплате сотрудникам «Мостовика» составлял 256 млн рублей, он был погашен в декабре), договорился о расширении программы газификации, возобновил работу «Омскоблавтотранса».

Негативным фоном работы стала остановка работы регионального перевозчика «Омскоблавтотранс» из-за долгов, а также заявление врио губернатора о решении не достраивать омское метро из-за отсутствия средств.

Напомним, на сегодняшний день Омская область газифицирована менее чем на 30%. Впрочем, по оценкам областных властей, это самый высокий процент газификации «на фоне других сибирских регионов». В январе 2018 году Бурков заявил, что в этом году начнётся строительство новой газораспределительной станции в пригороде Омска. По его словам, достигнуто соглашение о том, что «Газпром» увеличит финансирование программы газификации Омской области в четыре раза:

«Уже сегодня корректируется программа газификации. В первую очередь намечено строительство ГРС-29, которая позволит газифицировать Левобережье и несколько районов юга области. Надеемся, что летом проект будет закончен и строительство ГРС начнется в этом году».

В ноябре 2017 года в регионе едва не случился транспортный коллапс. Автобусы «Омскоблавтотранса», обеспечивающего более 70% пассажирских перевозок по межмуниципальным и внутрирайонным маршрутам Омской области, не вышли на маршруты. Корпоративные топливные карты, по которым производилась заправка автобусов, оказались заблокированными из-за задолженности перед поставщиком топлива. Сумму задолженности ИА REGNUM в облправительстве не назвали. В ситуацию вмешались областные власти. В адрес руководства поставщиков топлива направили гарантийное письмо с графиком платежей. Перевозки возобновились, автобусы вышли на маршруты.

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Ещё одна болевая точка Омской области, а точнее Омска, — это недостроенное метро, «съедающее» огромное количество денег. Только в 2018 году на работы по закрытию сводов двух станций и консервации объекта потратят около 800 млн рублей. Степень готовности объекта — порядка 30%. На метро ушло уже около 14 млрд рублей.

«В любом случае просто бросить всё как есть мы не имеем права. 14 миллиардов уже в земле. Мы должны решить, что делать с нашей местной достопримечательностью. Хватит смешить весь мир самой короткой схемой метро», — сказал врио губернатора региона в декабре 2017 года.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Назаров, руководивший Омской областью с 2012 года, ушёл в отставку 9 октября 2017 года в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе. Врио губернатора региона был назначен уроженец Свердловской области Александр Бурков, который до этого являлся депутатом Госдумы от «Справедливой России».

Также осенью прошлого года новые руководители были назначены в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Ивановской, Псковской областях, в Дагестане, Ненецком АО, Красноярском и Приморском краях.

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