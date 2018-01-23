Тяжелое наследство омского губернатора: почему жители бегут из региона

Омск, , 02:03 — REGNUM Дата 16 января 2018 года стала первой промежуточной отсечкой со времени назначения врио губернатора Омской области Александра Буркова. О предварительных итогах его работы пишет корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

По словам самого Буркова, друзья отговаривали его от этого назначения, мотивируя это депрессивностью региона. Из публикаций в СМИ у него сложилось такое же мнение, однако по приезде выяснилось, что все обстоит иначе: «Есть субъекты по состоянию более плачевные». И тем не менее в новогоднем обращении к жителям региона он назвал Омск «городом солнца».

Бурков сразу отметил проблемные для региона вопросы, включая дорогостоящее и недостроенное метро, уже ставшее предметом шуток, и пресловутое «омское зловоние», беспокоящее горожан с марта 2017-го.

«Бурков демонстрирует намерение вникать в проблемы и взаимодействовать с простыми людьми, это отмечу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Омской области от ЛДПР Виктор Стручаев.

16 же января полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйлозаявил о губернаторской «стодневке»:

"Глупостей не сделано, необоснованных решений не принято, социального взрыва не произошло».

Вместе с тем статистические данные оказались настолько рекордно негативны, что буквально шокировали омичей. В течение января — ноября 2017 года в Омскую область прибыло 22 700 человек, а выбыло значительно больше — 32 100. Это при том, что миграционная убыль в 2015 году составляла 1800 человек, в 2016 — 5942. Но в истекшем году — 9400. Причиной массовой убыли населения из региона омский публицист Сергей Сусликов называет наследство от деятельности Полежаева, руководившего областью с 1990 по 2012 год, и несостоявшегося губернатора Назарова — «еще шесть потерянных лет»:

«Из города-миллионника люди бегут тысячами, стройка (локомотив развития) встала: квартиры, почти четверть миллиона кв. м. в уже сданных в эксплуатацию домах, не продаются… В деревне ещё хуже. Там людей в массовом порядке лишили работы, а по сути смысла существования, ещё в 90-х», — пишет публицист.

В чем еще, по мнению экспертов, состоит доставшееся Буркову «неприглядное наследство», читайте в статье: Сто дней омского врио губернатора. Омичи молчат и соглашаются

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