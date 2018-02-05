Оберхофен-ам-Тунерзее, Швейцария, 5 февраля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Сообщения о подозрительных антидопинговых пробах сотен спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по лыжным гонкам, категорически опровергли в Международной федерации лыжного спорта (FIS). По заявлению FIS, среди лыжников разных стран большого числа подозрительных допинг-проб крови нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

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CAS не дисквалифицировал легкоатлета из США за допинг

Напомним, издание Sunday Times со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении базу данных образцов крови более двух тысяч спортсменов сообщило, что у многих лыжников выявлены аномальные результаты анализов крови, при этом они избежали дисквалификации и продолжали участвовать, и участвуют до сих пор в Олимпийских играх.

Эксперты сочли «подозрительными» образцы крови лыжников, завоевавших с 2001 года около трети всех медалей Игр и чемпионатов мира, в том числе 91 золотую. При этом отмечается, что почти 60 медалей, выигранных российскими лыжниками, были завоеваны спортсменами с аномальными показателями крови.

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FIS оставила в силе отстранение четырёх лыжников из РФ

Подозрительными эксперты признали результаты тестов крови лыжников из Норвегии, Германии, Швеции и Италии, выигравших более 100 наград.

По мнению известного российского тренера Сергея Крянина, все эти заявления могут положить начало очередной атаке на отечественный спорт.

«Честно говоря, давно привык ничему не удивляться. Для меня это просто очередной фейк, не более. Даже не знаю, как реагировать на это. Как по мне, продолжается борьба против России. Кто-то выполняет политический заказ», — цитирует RT слова Крянина.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не хочет комментировать этот материал, пока не появятся официальные документы: пока эту информацию она воспринимает как неофициальную.

Как сообщало ИА REGNUM, шестеро российских лыжников — Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгений Шаповалов и Юлия Иванова — были отстранены от соревнований 23 декабря 2016 года. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада WADA под руководством Макларена.

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1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом признала лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в употреблении допинга. После этого должны быть аннулированы их результаты на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Кроме того, им пожизненно запрещено выступать во всех следующих Олимпиадах, включая Игры 2018 года.

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что обвинения против Легкова и Белова ни на чём не основаны: «Никаких конкретных доказательств применения не было и не могло быть».

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2 февраля 2018 года FIS сняла временное отстранение для спортсменов, наложенное в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации российских спортсменов, после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который их оправдал. Снова участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта смогут Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Александр Бессмертных, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова.