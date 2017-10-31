Комиссия МОК отложила решение о вопроса по делу российских лыжников

Москва, , 10:22 — REGNUM Комиссия Международного Олимпийского комитета (МОК) заявила, что решение о дисквалификации российских лыжников будет принято до конца следующей недели. Об этом 31 октября сообщает «Р-спорт».

Такое решение было озвучено по итогам заседания с участием отстранённых российских лыжников. Комиссия пообещала, что до конца следующей недели представит российской стороне «короткое резюмирующее решение».

«Нам пообещали, что короткое резюмирующее решение будет вынесено до конца следующей недели. Скоро первые старты ведь. Вопрос, что дисквалификация до 31 октября, поднимался, но мы согласились, чтобы вынесли уже окончательное решение», — приводит издание слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил, что данные из доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена не являются достаточным доказательством вины российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.

Напомним, в связи с расследованием комиссии Макларена 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований шестерых российских лыжников — Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Шаповалову и Иванову.

Российские спортсмены подали апелляцию на это решение в CAS. В мае суд объявил, что оставил в силе отстранение спортсменов от соревнований до 31 октября 2017 года.

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