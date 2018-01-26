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CAS не дисквалифицировал легкоатлета из США за допинг

Спорт

По мнению CAS, небольшое количество пробенецида не могло повлиять на результаты Робертса

CAS не дисквалифицировал легкоатлета из США за допинг
Главный Редактор
Допинг

Лозанна, Швейцария, 26 января 2018, 07:46 — REGNUM  Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не стал дисквалифицировать американского легкоатлета Гила Робертса, уличённого в употреблении допинга. Об этом 25 января сообщается на сайте CAS.

Напомним, чемпион Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в легкоатлетической эстафете 4×100 метров Гил Робертс был уличён в употреблении допинга. В марте 2017 года в его допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество пробенецид.

Робертс объяснил, что его подруга из-за болезни принимала лекарство, содержавшее пробенецид, а в день допинг-теста поцеловала его. По словам Робертса, запрещённое вещество попало в его организм через поцелуй.

Американская арбитражная ассоциация, рассматривавшая дело, не стала его дисквалифицировать, заявив, что спортсмен смог доказать отсутствие своей вины.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в CAS на решение американской инстанции. Спортивный арбитраж отклонил апелляцию, посчитав, что небольшое количество пробенецида не могло повлиять на результаты Робертса.

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