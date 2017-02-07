FIS оставила в силе отстранение четырёх лыжников из РФ

Петухов, Вылегжанин, Шаповалова и Иванова не допущены до соревнований

Москва, , 13:54 — REGNUM Временное отстранение российских спортсменов Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой от международных соревнований остаётся в силе по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе в интервью «Р-Спорту».

По словам Вяльбе, решение FIS российская сторона оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS). Она отметила, что запрос сделан на ускоренное рассмотрение.

«FIS сообщила, что, как и в случае с [Александром] Легковым и [Евгением] Беловым, временное отстранение остается в силе. Поэтому мы уже готовим документы и также будем оспаривать данное решение в CAS», — сообщила Вяльбе.

Напомним, FIS отстранила от соревнований Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Шаповалову и Иванову 23 декабря — после «доклада Макларена».

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27 января Легков и Белов заявили, что не никогда принимали допинг и не признают решения FIS. Согласно их заявлению, они сдавали все допинг-пробы в рамках официальных мероприятий, при этом никто не просил их сдавать дополнительных проб.

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