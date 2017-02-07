Вторник, 07 Февраля 2017 года
14:19:34 МСК

FIS оставила в силе отстранение четырёх лыжников из РФ

Спорт
Петухов, Вылегжанин, Шаповалова и Иванова не допущены до соревнований

Москва, 7 февраля 2017, 13:54 — REGNUM  Временное отстранение российских спортсменов Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой от международных соревнований остаётся в силе по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе в интервью «Р-Спорту».

По словам Вяльбе, решение FIS российская сторона оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS). Она отметила, что запрос сделан на ускоренное рассмотрение.

«FIS сообщила, что, как и в случае с [Александром] Легковым и [Евгением] Беловым, временное отстранение остается в силе. Поэтому мы уже готовим документы и также будем оспаривать данное решение в CAS», — сообщила Вяльбе.

Напомним, FIS отстранила от соревнований Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Шаповалову и Иванову 23 декабря — после «доклада Макларена».

Читайте подробнее: Шесть лыжников из сборной РФ отстранены от международных гонок

27 января Легков и Белов заявили, что не никогда принимали допинг и не признают решения FIS. Согласно их заявлению, они сдавали все допинг-пробы в рамках официальных мероприятий, при этом никто не просил их сдавать дополнительных проб.

Читайте подробнее: Российские лыжники Легков и Белов не признают решения FIS об их отстранении

Читайте ранее в этом сюжете: IAAF ждёт от РФ ответ на «доказательства доклада Макларена» — The Times

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Допинговые скандалы
Главное сегодня
NB!
07.02.17
«Самое время запасаться дешевой валютой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Анастасия ПолозковаЭвакуация: Газпром оставит Латвию ни с чем?
Санкт-ПетербургРоссия Поиски энергетической независимости от России Экономика
NB!
07.02.17
Комитет ГД поддержал бессрочную бесплатную приватизацию
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
Назначен и. о. главы Бурятии
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Миронов предложил скрестить «Ленинград» с Киркоровым
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
07.02.17
«Повышение пенсионного возраста будет плодить пенсионеров по инвалидности»
ЕкатеринбургРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
07.02.17
«Китайские вложения в строительство ВСМ улучшат инвестклимат»
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Совершено нападение на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM
ДальнегорскПриморский крайРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
ещё главное