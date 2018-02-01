Мадрид, 1 февраля, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Буквально за неделю до принятия Стратегии расширения Евросоюза на страны Западных Балкан Испания поставила под вопрос не только саму стратегию, но и процесс расширения как таковой из-за категорического несогласия с включением Косово в любые инициативы, в рамках которых отделившийся от Сербии край рассматривается как суверенное государство, сообщает приштинская газета Koha ditore.

Elliott Brown Вход запрещён

По информации издания, министерство иностранных дел Испании направило ноту в Европейскую комиссию, в которой выступило против концепции «WB6» (Western Balkans, сокращённое название для шести балканских претендентов на вступление в ЕС: Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Македонии, Сербии и Косово).

В письме испанских властей указывается, что такой подход «не соответствует динамике расширения», так как Косово не является частью этого процесса и требует отдельного подхода.

Мадрид заявляет о необходимости различать процесс расширения Евросоюза и стратегию в отношении Западных Балкан, которая «является частью общей внешней политики и политики безопасности, а следовательно, подчиняется отдельной логике». При этом Испания настаивает, что процесс расширения «не должен рассматриваться как инструмент решения политических проблем в регионе Западных Балкан», а напротив — преодоление региональных конфликтов должно открывать путь для расширения.

Читайте также: Албания шантажирует ЕС: объединение с Косово неизбежно

Власти Испании считают, что Косово следует сосредоточиться на достижении стандартов, закреплённых в Соглашении о стабилизации и ассоциации, а также на продолжении диалога с Белградом при посредничестве Евросоюза, «так как невозможно найти решение конфликта путём навязывания односторонних результатов».

Дипломатические источники издания сообщают, что Мадрид настроен решительно и может также выступить против участия Косово в саммите ЕС и стран Западных Балкан в Софии.

В материале делается вывод, что в случае, если замечания Мадрида будут приняты во внимание Брюсселем, Стратегия расширения ЕС «вместо поддержки ещё более ослабит надежды и уверенность в процессе расширения».

Читайте также: Евросоюз заключил соглашение с Косово об ассоциации и стабилизации

Напомним, что Испания является одной из пяти стран Европейского союза (наряду с Грецией, Кипром, Румынией и Словакией), которые отказываются признавать односторонне провозглашённую независимость Косово. Власти королевства не желают создавать таким образом прецедента для сепаратистов Каталонии и Страны Басков. Мадрид занял ещё более резкую позицию по Косово после проведения в октябре 2017 года референдума о независимости Каталонии.

Показательным примером послужил визит в ноябре делегации НАТО в Приштину, в ходе которого по требованию постпреда Испании при НАТО Мигеля Агирре де Карсера всё руководство Косово временно «лишилось должностей» и выступало на переговорах в качестве частных лиц, а представителям косовских Сил безопасности было предписано снять униформу.

Читайте также: Руководство Косово «лишилось должностей» на время визита делегации НАТО

Отказ Мадрида признавать волеизъявление жителей Каталонии и позиция Европейской комиссии по данному вопросу послужили поводом для новых обвинений ЕС в двойных стандартах. Вопреки утверждениям Брюсселя о том, что к ситуации в Косово и в Каталонии не может применяться единый подход, Белград заявил, что в обоих случаях речь идёт об одностороннем провозглашении независимости.

Президент Сербии Александр Вучич в этой связи заявил, что республика по-прежнему «видит своё будущее в ЕС из-за типа общества, к которому она стремится, ради улучшения экономики и по другим причинам», однако он не представляет себе, как объяснить сербским гражданам, «почему Каталония не имеет права на референдум, а Косово может и без референдума».

Европейский союз в последнее время активировал усилия по ускорению процесса присоединения Западных Балкан. Председательствующая в Совете ЕС в первой половине 2018 года Болгарии объявила евроинтеграцию стран региона одним из приоритетов своего председательства. Как ожидается, в феврале должна быть обнародована официальная стратегия Европейской комиссии по Западным Балканам, а председатель ЕК Жан-Клод Юнкер посетит с визитом все пять стран-претендентов и Косово.

Читайте также: Премьер Болгарии: Балканы могут заменить Великобританию в Евросоюзе