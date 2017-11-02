Руководство Косово «лишилось должностей» на время визита делегации НАТО

Приштина, , 15:29 — REGNUM Постоянный представитель Испании при НАТО Мигель Агирре де Карсер, входивший в состав делегации НАТО, которая на днях посещала Приштину, потребовал, чтобы члены правительства Косово в ходе встреч с представителями альянса выступали в качестве частных лиц, а не чиновников соответствующих должностей, передаёт приштинское издание Ekspres.

Как стало известно журналистам, испанский дипломат, в частности, потребовал, чтобы во время визита делегации НАТО на базу международных сил под руководством альянса KFOR (Kosovo Force) Рамуш Харадинай не выступал в качестве премьер-министра Косово, а представители косовских Сил безопасности находились без униформы.

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Сообщается, что возглавлявшая делегацию заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер последовала рекомендациям постпреда Испании и обращалась ко всем косовским чиновникам только по имени.

Сам Рамуш Харадинай, по данным источников издания, расценил данное требование как оскорбление и отказался от всех запланированных встреч с делегацией косовских покровителей.

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Напомним, что Испания является одной из пяти стран — членов Европейского союза, отказывающихся признавать односторонне провозглашённую независимость сербского края Косово и Метохия. Власти королевства не желают создавать таким образом прецедента для сепаратистов Каталонии и Страны Басков.

Визит делегации НАТО в Приштину прошёл на фоне объявления независимости Каталонией. Отказ официального Мадрида признавать волеизъявление жителей автономного сообщества послужил поводом для новых обвинений Европейского союза в двойных стандартах.

Так, президент Сербии Александр Вучич назвал позицию ЕС по Каталонии «лучшим примером двойных стандартов и лицемерия» в мировой политике и заявил, что не представляет себе, как объяснить сербским гражданам, «почему Каталония не имеет права на референдум, а Косово может и без референдума».

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