Хабаровск, 22 января, 2018, 13:04 — ИА Регнум. 17 января в Общественной палате России прошло заседание Общественного совета при Министерстве по развитию Дальнего Востока. Главный вопрос, который задавали друг другу московские чиновники — «почему люди продолжают уезжать из ДФО». И сами же друг другу признавались — понимания пока нет.

Алексей Лукашевич Дальний Восток, Сахалин

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По мнению секретаря ОП РФ Валерия Фадеева, непонятно, почему люди продолжают уезжать, ведь государство создаёт все условия для жизни.

«Нужно понять, почему люди продолжают уезжать с Дальнего Востока? Ведь государство создаёт все условия для жизни. В этом году мы запланировали проведение региональных форумов, один из них пройдет в Южно-Сахалинске. На форумах мы обсудим важные федеральные задачи. Что нужно сделать, чтобы россияне уезжали именно на Дальний Восток за лучшей долей?», — сказал, открывая заседание, Валерий Фадеев.

А может быть, нужно выслушать предложения «развиваемой» стороны? Все инициативы чиновников ориентированы на внешний уровень. Почему так? Почему не изучается тот же рынок труда в регионах ДФО? В сахалинской Охе в конце 2017 года митинговали нефтяники — монтажники, оказавшиеся под угрозой сокращения. А в другом регионе ДФО, например, строится порт. И там, возможно, нужны именно такие специалисты? В Тынде Амурской области десятки железнодорожников локомотивного депо грозят голодовкой. А может, они нужны в других дальневосточных субъектах? Кто занимается этими процессами внутри Дальнего Востока? Понимания реальных проблем региона в Москве по-прежнему нет.

«Мы в этом году концентрируемся на тех проектах, которые начали в 2017 году. Это экология, это поддержка НКО, повышение проектной культуры, это дальневосточный гектар, это опережающее образование. Опережающее образование — очень перспективное направление, мы должны сделать так, чтобы дошкольное образование и начальное школьное стали лучшими секторами образования, чтобы там работали лучшие специалисты с большими зарплатами. Занимаемся мы и высшим образованием. Мы рассчитываем, что уже в этом году нам удастся создать то образование, в котором будут лучшие кейсы, лучшие практики, пилотные, которые потом можно будет масштабировать на всю остальную территорию Дальнего Востока и на всю территорию страны. Очень важны и те проекты, которые мы запускали в 2017 году, очень важны и новые, которые мы будем запускать в 2018 году. Это и православная инициатива. Помимо оказания предэкспертной помощи всем НКО, нуждающимся в этом, продолжим поддерживать НКО по программе «В добром крае — добрые дела», мы запустим два новых конкурса — «Я созидатель», это конкурс по поддержке журналистов, пишущих любителей — журналистов, которые пишут о волонтерах, о созидателях. Мы планируем в этом году поддерживать добровольческие движения. Существует экологическая проблема. Для ее решения создана специальная рабочая группа, чтобы люди не оставались один на один со своими проблемами. Например, недавно введен пункт «мониторинга воздуха», — сказал председатель Общественного совета при Минвостокразвития Сергей Габестро.

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О рабочей группе, созданной Общественным советом при Минвостокразвития «для того, чтобы дальневосточники не оставались один на один с экологическими проблемами», Дальневосточной редакции ИА REGNUM ничего не известно. Что само по себе уже странно, поскольку всех экспертов в сфере экологии в ДФО мы знаем не понаслышке. Мы решили выяснить, какую помощь эта рабочая группа оказывала экологическим организациям Дальнего Востока. Первый, к кому мы обратились, был председатель одной из самых известных в ДФО экологических организаций — «Экологическая вахта Сахалина» — Дмитрий Лисицын.

«Рабочая группа при Общественном совете при Минвостокразвития? Нет, ничего не могу сказать — я просто первый раз в жизни слышу про такую группу. Если бы она как-то себя проявила, мы бы о ней знали», — сказал Дмитрий Лисицын.

«Нам ничего не известно о такой группе. Мы бы знали», — сказала активистка общественной экологической инициативной группы в СПВ Ванино Анжела Брянкина.

Ничего не слышали о такой группе и в задыхающейся от угольной пыли Находке в Приморье.

Что касается установки пункта мониторинга атмосферного воздуха, то таких пунктов в ДФО введено несколько. Есть в СПВ Ванино, есть в Приморье, они разные, о каких речь и, главное, причем тут «рабочая группа», если все эти действия регламентированы работой региональных правительств и крупного бизнеса? Непонятно.

Не очень понятно и намерение Общественного совета совершить революцию в дальневосточном образовании. В ДФО действуют два федеральных университета, ТОГУ, другие университеты, академии, колледжи. Там работают преподаватели, профессура. Всё это есть — уже есть!

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Между тем поддержка дальневосточному образованию нужна. Но отнюдь не такая, о которой сегодня говорят чиновники.

Член экспертно-аналитического Совета по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития при губернаторе Хабаровского края, доцент нескольких хабаровских вузов Олег Белозеров считает, что говорить сегодня нужно в первую очередь о заработной плате преподавателей — как в вузах, так и в школах ДФО.

«Согласно сведениям Росстата, средняя заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования Хабаровского края за январь-декабрь 2016 года составила 59 034 руб. Проверим эту цифру. Для точности эксперимента предлагаю взять минимальную сумму средней зарплаты по региону за 2016 год 36 630 руб. и умножить её на мониторинговый показатель выбранного нами вуза 153,07%. Получается, что средняя заработная плата преподавателя по итогам 2016 года составила 56 069,54 руб. в месяц. Для удобства округляем, получается — 56 070 руб. Итак, 56 070 руб. и 59 034 руб. — суммы вполне сопоставимые, и у человека неискушенного вызывают определенный оптимизм. Возможно, недоумение. Почему преподаватели говорят, что у них маленькая зарплата! Зажрались?

А теперь давайте посмотрим, насколько данные цифры соответствуют реальной действительности. Среднемесячный доход за 2016 год рядового кандидата наук доцента в Хабаровске, работающего на одну ставку, по моим оценкам, составляет около 33 000—38 000 руб. (с учетом годовых премиальных выплат). У преподавателя без ученой степени доход меньше, т.к. заработная плата педагога с ученой степенью около 25 000—30 000 руб. в месяц, а педагога без степени — около 14 000—16 000 руб.», — написал в своём блоге Олег Белозеров.

«Теоретически «нагнать» указанные в статистике цифры, конечно, можно. Но для этого придётся загрузить педагога до полуобморочного состояния. Судя по всему, именно это и пытается сделать государство», — уточнил Белозеров.

Между тем нагрузка педагогов во многих вузах Хабаровского края выросла с 650—720 часов до 900 часов в год. Учитывая, что уровень заработной платы остаётся прежним, стоит ли удивляться тому, что качество образования будет снижаться?

Конкретных ответов на конкретные вопросы от чиновников по развитию Дальнего Востока так и не прозвучало.

Например, отвечая на вопрос Валерия Фадеева, «что должно привлекать людей на Дальний Восток», руководитель агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Валентин Тимаков выдал уже привычное:

«Сегодня создана необходимая система поддержки граждан по переселению, существует возможность карьерного роста и так далее».

Созданная система настолько эффективна, что население ДФО бежит на юг и запад России так, что пятки сверкают?

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Заместитель министра по развитию ДФО Сергей Качаев рассказал о программе «Дальневосточный гектар»: 180 тыс. заявок, 130 тыс. человек получили документы. И подчеркнул:

«Нужно создавать действенный комплекс мер социальной поддержки, чтобы человек не остался один на один с полученной территорией»

Остаться «один на один с дальневосточным гектаром» где-нибудь в тайге — дело невесёлое. И нужны там не только меры социальной поддержки. Нужны дороги, коммуникации, инфраструктура… Нужна работа, желательно рядом — не все же будут на гектарах бизнес развивать или сельским хозяйством заниматься. Кто-то построит дом. И ему нужна будет работа.

Поговорили на заседании и об индексе человеческого капитала на Дальнем Востоке, который призван учитывать количество дальневосточников, качество дальневосточников и качество их жизни.

Закончили на том, что по итогам обсуждения будут выработаны рекомендации по дальнейшему развитию ДФО. Таких рекомендаций выработали современные чиновники уже очень много…

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Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники критикуют инициативы и деятельность Минвостокразвития и связанных с ним структур. Резкую критику жителей ДФО вызвало предложение хабаровского губернатора Вячеслава Шпорта, поддержанное Минвостокразвития и Минтруда, о выделении 1 миллиона рублей на приезжающего в ДФО работника. Дальневосточные эксперты считают, что в регионе есть свои трудовые резервы, которыми нужно грамотно управлять.

Многочисленные программы по прекращению оттока населения из ДФО привели к тому, что население региона только сокращается. Люди уезжают в южные и западные регионы страны. На Кубани СМИ пишут о том, что Краснодар не справляется с наплывом приезжающих дальневосточников и сибиряков.

Большинство жителей Дальнего Востока убеждены, что министерство по развитию региона должно находиться на Дальнем Востоке, а работать в нём должны люди, регион знающие.