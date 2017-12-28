Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

09:59 В Минском городском суде сегодня, 28 декабря, продолжается допрос свидетелей по делу троих белорусских публицистов, авторов ИА REGNUM — Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца. Рассмотрение этого уголовного дела идёт уже восьмой день. На предыдущем судебном заседании допрашивали советника юстиции министерства иностранных дел Белоруссии Поздняка, главу Координационного совета российских соотечественников в Белоруссии Андрея Геращенко, журналиста белорусского радикально националистического и русофобского издания «Наша Нива» Артема Горбацевича. Также с несколькими ходатайствами 27 декабря выступила защита. Судья, например, удовлетворил прошение о вызове в суд в качестве свидетеля представителя читательской аудитории Самвела Саакяна.

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10:03 Напомним, что журналистов, задержанных в столице Белоруссии в декабре 2016 года, обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. По этой статье им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Павловцу и Шиптенко вменяют ещё и «незаконное ведение предпринимательской деятельности». Все обвиняемые своей вины не признают, обращая внимание на надуманность и необоснованность обвинений. Сергей Шиптенко ранее также отмечал, что обвинения относительно бизнеса необходимы только в качестве подпорки под основную вменяемую им статью, чтобы публицисты не выглядели как политические заключенные.

10:32 Напомним, что судебное заседание 27 декабря завершилось тем, что прокурор зачитал переписку Сергея Шиптенко с «Гремлином Зоргом» и Арсением Бариновым, после чего подсудимый пояснял некоторые приведенные цитаты из переписки. В частности, публицист отметил, что зачитанная переписка подтверждает его слова о том, что псевдоним «Артур Григорьев» придумал не он.

10:37 Сегодняшнее заседание продолжается зачитыванием переписки Шиптенко. Отвечая на вопрос судьи, подсудимый отметил, что файлы с текстами на его компьютере были, потому что он редактировал материалы, о чём сам говорил не раз ранее. Публицист также обратил внимание на то, что в 2016 году его электронную почту не раз взламывали из Минска, несмотря на то, что его десятизначный пароль включал в себя цифры и символы.

10:43 Государственный обвинитель читает протокол осмотра изъятых во время обыска документов Шиптенко.

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11:00 Заседание сегодня началось с нескольких перерывов. Один короткий уже был объявлен почти в самом начале, после чего прокурор зачитывал протокол осмотра документов подсудимого. Теперь судья объявил ещё один перерыв до 11:30.

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11:23 Отметим также, что вчера адвокат Сергея Шиптенко Мария Игнатенко попросила суд зачитать и приобщить к материалам дела скриншоты публикаций в соцсетях свидетеля Дениса Рабенка, который в декабре 2016 года написал заявление в Генпрокуратуру РБ по поводу одной из статей авторов ИА REGNUM. В социальных сетях Рабенок выказал свое отношение к русскоязычным, в частности, писал о том, что «вкусно есть на завтрак русскоязычных девушек, если правильно приготовить и с приправами». Однако судья это ходатайство не удовлетворил.

11:35 Во время перерыва судья взял еще один том по делу белорусских журналистов ИА REGNUM.

11:46 Судья снова объявил перерыв, уже третий с начала судебного заседания, которое началось в 10:00.

12:01 Пока в заседании очередной перерыв, напомним, что 27 декабря для дачи показаний был приглашён руководитель Координационного совета российских соотечественников в Белоруссии Андрей Геращенко. Он исключительно положительно охарактеризовал Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, так как был с ними знаком лично, назвал их образованными, честными людьми, которые привыкли говорить правду. Также свидетель заявлял, что в текстах публицистов никаких признаков экстремизма не обнаружил.

12:21 Отметим также, что 27 декабря на допрос в Минский городской суд по делу белорусских журналистов ИА REGNUM пригласили и журналиста белорусского радикально националистического и русофобского издания «Наша Нива» Артема Горбацевича. После того, как он не смог ответить на несколько вопросов, присутствующие в зале суда задались вопросом о том, зачем его вызвали в качестве свидетеля.

12:51 Очередной перерыв. До 14:00.

13:24 Тем временем в социальных сетях также продолжаются обсуждения уголовного дела в отношении белорусских авторов ИА REGNUM, критиковавших сближение Минска с Западом в ущерб интеграции с российской стороной, а также рост популярности националистов. Так, например, паблик «ВКонтакте» «Бдительность — противодействие русофобии» обращает внимание на то, что экспертиза текстов публицистов, по мнению специалистов, проводилась с нарушением закона и не соответствует общепризнанным стандартам, к тому же мнение независимых экспертов прямо противоположно заключениям комиссии.

13:25 «В основе многих публикаций авторов «Регнума» цитаты из выступлений и публикаций официальных лиц и учебников истории, по которым обучаются белорусские школьники и студенты. Почему государственные чиновники могут публично высказывать свои мысли по вопросам политики, экономики, международных отношений, а граждане Беларуси за такие же суждения попадают под арест и судебное разбирательство? Почему любой гражданин Республики Беларусь не может иметь своего мнения, отличного от мнения чиновника государственной структуры? Почему он не имеет права его высказывать, разъяснять, отстаивать и пропагандировать?» — задаётся вопросом автор поста.

13:26 В подписи к фотографии, где запечатлены Шиптенко, Павловец и Алимкин, подчеркивается, что они являются патриотами.

13:41 Напомним, что глава Координационного совета российских соотечественников в Белоруссии Андрей Геращенко, давая вчера показания в суде, обратил внимание на то, что человек должен обладать специальной техникой манипулирования сознанием, а без специальных навыков, чисто интуитивно это сделать невозможно. Это стало своего рода ответом на выводы некоторых госэкспертов, исследовавших тексты публицистов и посчитавших, что авторы применяют манипуляторные приемы.

13:57 Отметим, что в первый день суда защита Юрия Павловца выступала с ходатайством об изменении для него меры пресечения, в том числе потому, что у него есть несовершеннолетний ребенок. Однако судья это прошение не удовлетворил.

14:14 Перерыв, наконец, завершён. Зачитывают протокол обыска.

14:21 Теперь прокурор зачитывает переписку Юрия Павловца с Игорем Павловским, заместителем главного редактора ИА REGNUM. Из приведенных фрагментов очевидно, что публицист сам выбирал, на какую тему будет писать статью.

14:42 Гособвинитель читает переписку Павловца с человеком под ником «Г. Зорг». Они обсуждают, на какие темы писать статьи. В частности, это тема Балкан, по которой Павловец является экспертом.

14:43 Для дачи показаний вызывают представителя читательской аудитории Самвела Саакяна. По профессии он юрисконсульт.

14:46 Напомним, что на судебном заседании 27 декабря о вызове Саакяна в качестве свидетеля ходатайствовала адвокат Сергея Шиптенко. Дело в том, что Саакян сам ранее писал обращение в суд о том, что хочет дать показания о реакции аудитории на тексты публицистов, но ему не ответили, поэтому он обратился черед защиту Шиптенко.

14:54 Саакян отметил, что окончил Белорусский государственный университет по специальности «правоведение». Отвечая на вопрос Марии Игнатенко, Саакян заявил, что читал тексты Шиптенко: статьи на EADaily Артура Григорьева, которые приписывают Шиптенко, Дмитрия Алимкина под псевдонимом «Алла Бронь» на ИА REGNUM, Павла Юринцева, которые обвинение приписывает Юрию Павловцу. Свидетель отметил, что публицистов обвиняют в использовании языка вражды, однако сам он не обнаружил в статьях подсудимых выражений, которые способны вызвать ненависть или вражду.

15:01 По словам свидетеля, если говорить о разжигании ненависти, то это больше относится к такому изданию, как, например, «Наша Нива». Также Саакян подчеркнул, что его как гражданина беспокоят процессы, происходящие в Белоруссии в последние годы. После этого судья объявил перерыв ещё на десять минут.

15:11 Вопросы свидетелю задаёт защита Сергея Шиптенко. Саакян отмечает, что тексты подсудимых у него неприязни не вызвали, больше его пугает, что другие СМИ этими материалами манипулируют, интерпретируя их по-своему. По мнению представителя читательской аудитории, в статьях журналистов говорится о реально существующих в Белоруссии проблемах, однако их никто не решает, зато задерживают публицистов. Более того, Саакян сказал, что, по его мнению, в этих текстах не сообщается чего-либо нового.

15:18 Саакян сказал, что под термином «белорусизация» понимает то, что правящему классу необходимо таким образом оправдать своё положение, а само слово не звучит оскорбительно. Свидетель также подчеркнул, что развитие этого процесса может привести к реализации сценария, аналогичного тому, что произошло на Украине.

15:25 Что касается реакции читателей на стати Шиптенко, Алимкина и Павловца, то Саакян сказал, что только однажды столкнулся с негативным откликом от человека, который придерживался националистической точки зрения. Отвечая на вопрос защиты Павловца, Саакян заявил, что считает его тексты глубокой аналитикой.

15:39 Отвечая на вопрос Сергея Шиптенко, Саакян подчеркнул, что не отмечал в текстах подсудимых разжигания вражды к представителям какой-либо нации. Также свидетель высказался по поводу того, что никакой неприязни к лицам, проводящим информационную политику в России по отношении к Белоруссии, после прочтения текстов авторов ИА REGNUM возникнуть не могло. Это могло произойти только после прочтения не подписанных интерпретаций статей на «Нашей Ниве».

15:44 Теперь государственный обвинитель вернулся к зачитыванию переписки из Skype Юрия Павловца.

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16:18 В переписке обсуждается размер материального вознаграждения за статьи. Павловец отмечает, что и не отрицал факт получения гонораров, однако, как видно из переписки, шли они непонятно каким образом. Также подсудимый обратил внимание на то, что зачитанный письменный диалог только подтверждает все его слова, сказанные на суде ранее. Павловец говорит, что деньги платили иногда, также были материалы, которые не публиковали или не были оплачены.

16:25 Подсудимый подчеркнул, что из переписки с главным редактором EADaily следует, что было принято решение о том, чтобы абстрагировать белорусов от самих властей республики. Отвечая на вопрос прокурора, Павловец отметил, что под ником «Г. Зорг» должен был быть Владимир Зотов.

16:27 Также, что касается гонораров, то, как отметил Юрий Павловец, в его переписке обсуждался гонорар за книгу. Теперь она находится в Национальной библиотеке.

16:45 Отвечая на вопрос судьи, Юрий Павловец пояснил, почему общался одновременно с Владимиром Зотовым и с Игорем Павловским. Связано это было с тем, что на место Зотова пришёл Павловский, работают они в разных российских СМИ.

16:45 Защита Павловца поблагодарила обвинение за чтение переписки, которая, по словам Кристины Марчук, доказывает правомерность действий публициста. Адвокат обращает внимание на то, что сам Павловец против оскорблений белорусского языка и культуры, а материальное вознаграждение за статьи вовсе не является предпринимательской деятельность, к тому же в белорусском законодательстве предусмотрена разница между ведением бизнеса и вознаграждением за авторские материалы.

16:46 На этом сегодняшнее судебное заседание завершено. Оно продолжится завтра, 29 декабря, в 10:00.