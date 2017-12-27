В Минске седьмой день судят белорусских авторов ИА REGNUM

Минск, , онлайн-трансляция — REGNUM

11:26 Для дачи показаний приглашён еще один свидетель. Это Андрей Геращенко, руководитель Координационного совета российских соотечественников в Белоруссии.

11:16 Слушайте также ИА REGNUM о суде над «белорусскими декабристами»: Минск устроил судилище над «белорусскими декабристами»: Радио REGNUM

11:00 К опросу свидетеля приступила Кристина Марчук. Она пытается выяснить у Поздняка детали получения журналистами аккредитации. Свидетель уточняет, что журналистом считает тот, что находится в Белоруссии по редакционному заданию иностранного СМИ. Причем министерство может отказаться в предоставлении СМИ аккредитации, а в случае её отсутствия такая деятельность попадает под действие белорусского административного кодекса.

11:00 Для дачи показаний был вызван советник юстиции МИД Белоруссии Поздняк. Его допрос ведёт прокурор. Свидетель сказал, что для освещения любой темы в Белоруссии представители СМИ должны получить аккредитацию. В частности, её получили ИА REGNUM и «Лента.ру», а EADaily аккредитацию не предоставили. Сергей Шиптенко был аккредитован. Также Поздняк пояснил, что косвенно предусмотрено осуждение из-за отсутствия аккредитации, однако в случае, если журналист работает, например, из России, то в этом случае МИД может только строить предположения о том, что человек работает в республике.

10:47 Прокурор выступил против ходатайств защиты. Прошение Марии Игнатенко поддерживает адвокат Кристина Марчук, обращая внимание на то, что «Рабенок — профессиональный жалобщик». В результате судья удовлетворят ходатайство защиты частично: свидетеля вызовут на допрос, но приобщать публикации Рабенка к материалам дела не будут, так как это, по мнению судьи, не имеет отношения к предмету рассмотрения.

10:33 По словам адвоката, в качестве свидетеля в суде хочет выступить представитель читательской аудитории Самвел Саакян. Он хочет рассказать, например, о реакции аудитории на публикации подсудимых. Ранее он не получил ответ от суда.

10:29 Адвокат обращает внимание на то, что основной свидетель обвинения Рабенок характеризует себя как русофоба, экстремиста. В своих постах он не скупится на оскорбления власти в Белоруссии. Защита Сергея Шиптенко подчеркивает, что Рабенок является «радикальным идейным оппонентом обвиняемых», причем давно. В связи с этим Мария Игнатенко задаётся вопросом о том, почему именно он — основной свидетель обвинения.

10:25 Защита Шиптенко Мария Игнатенко просит сначала прочитать высказывания Дениса Рабенка из заявления в Генеральную прокуратуру. Также адвокат ходатайствует о приобщении к делу скриншотов с высказываниями Рабенка, где он озвучивает свою крайне радикальную позицию, в том числе в отношении рускоязычных девушек.

10:25 Судебное заседание началось.

10:01 Читайте полную трансляцию шестого дня заседания суда здесь.

10:01 Напомним также, что во время допроса 26 декабря свидетель обвинения — Денис Рабенок, который изначально обратился в Генеральную прокуратуру из-за материала «Белоруссия уходит из Русского мира с учётом украинского опыта», размещенную на ИА REGNUM под псевдонимом Алла Бронь (Дмитрий Алимкин), так и не смог аргументировано пояснить адвокату, почему он выступал за то, чтобы дело возбудили по статье 130, а не, например, по «оскорблению». Он отметил лишь, что, по его мнению, в статьях разжигается рознь между народами России и Белоруссии. Также свидетель обвинения, когда ему несколько раз зачитывали отрывки из текстов и задавали вопросы, отмечал, что в них нет ничего оскорбительного, хотя государственная экспертиза усмотрела там признаки экстремизма.