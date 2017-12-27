Среда, 27 Декабря 2017 года
11:28:31 МСК

В Минске седьмой день судят белорусских авторов ИА REGNUM

Политика

В 2017 году суд по этому делу продлится до 29 декабря

В Минске седьмой день судят белорусских авторов ИА REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Белоруссия

Минск, 27 декабря 2017, онлайн-трансляция — REGNUM  

11:26

Для дачи показаний приглашён еще один свидетель. Это Андрей Геращенко, руководитель Координационного совета российских соотечественников в Белоруссии.

11:16

Слушайте также ИА REGNUM о суде над «белорусскими декабристами»: Минск устроил судилище над «белорусскими декабристами»: Радио REGNUM

11:00

К опросу свидетеля приступила Кристина Марчук. Она пытается выяснить у Поздняка детали получения журналистами аккредитации. Свидетель уточняет, что журналистом считает тот, что находится в Белоруссии по редакционному заданию иностранного СМИ. Причем министерство может отказаться в предоставлении СМИ аккредитации, а в случае её отсутствия такая деятельность попадает под действие белорусского административного кодекса.

11:00

Для дачи показаний был вызван советник юстиции МИД Белоруссии Поздняк. Его допрос ведёт прокурор.

Свидетель сказал, что для освещения любой темы в Белоруссии представители СМИ должны получить аккредитацию. В частности, её получили ИА REGNUM и «Лента.ру», а EADaily аккредитацию не предоставили. Сергей Шиптенко был аккредитован. Также Поздняк пояснил, что косвенно предусмотрено осуждение из-за отсутствия аккредитации, однако в случае, если журналист работает, например, из России, то в этом случае МИД может только строить предположения о том, что человек работает в республике.

10:47

Прокурор выступил против ходатайств защиты. Прошение Марии Игнатенко поддерживает адвокат Кристина Марчук, обращая внимание на то, что «Рабенок — профессиональный жалобщик». В результате судья удовлетворят ходатайство защиты частично: свидетеля вызовут на допрос, но приобщать публикации Рабенка к материалам дела не будут, так как это, по мнению судьи, не имеет отношения к предмету рассмотрения.

10:33

По словам адвоката, в качестве свидетеля в суде хочет выступить представитель читательской аудитории Самвел Саакян. Он хочет рассказать, например, о реакции аудитории на публикации подсудимых. Ранее он не получил ответ от суда.

10:29

Адвокат обращает внимание на то, что основной свидетель обвинения Рабенок характеризует себя как русофоба, экстремиста. В своих постах он не скупится на оскорбления власти в Белоруссии. Защита Сергея Шиптенко подчеркивает, что Рабенок является «радикальным идейным оппонентом обвиняемых», причем давно. В связи с этим Мария Игнатенко задаётся вопросом о том, почему именно он — основной свидетель обвинения.

10:25

Защита Шиптенко Мария Игнатенко просит сначала прочитать высказывания Дениса Рабенка из заявления в Генеральную прокуратуру. Также адвокат ходатайствует о приобщении к делу скриншотов с высказываниями Рабенка, где он озвучивает свою крайне радикальную позицию, в том числе в отношении рускоязычных девушек.

10:25

Судебное заседание началось.

10:16

Читайте также: Суд над авторами ИА REGNUM: Новые удары по позиции обвинения

10:01

Читайте полную трансляцию шестого дня заседания суда здесь.

10:01

Напомним также, что во время допроса 26 декабря свидетель обвинения — Денис Рабенок, который изначально обратился в Генеральную прокуратуру из-за материала «Белоруссия уходит из Русского мира с учётом украинского опыта», размещенную на ИА REGNUM под псевдонимом Алла Бронь (Дмитрий Алимкин), так и не смог аргументировано пояснить адвокату, почему он выступал за то, чтобы дело возбудили по статье 130, а не, например, по «оскорблению».

Он отметил лишь, что, по его мнению, в статьях разжигается рознь между народами России и Белоруссии. Также свидетель обвинения, когда ему несколько раз зачитывали отрывки из текстов и задавали вопросы, отмечал, что в них нет ничего оскорбительного, хотя государственная экспертиза усмотрела там признаки экстремизма.

09:59

Суд над авторами ИА REGNUMДмитрием Алимкиным, Юрием Павловцом и Сергеем Шиптенко — в Минске сегодня, 27 декабря, продолжается с небольшим перерывом на выходные вот уже седьмой день. Все трое журналистов обвиняются по статье 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

К настоящему моменту публицистам предъявлены обвинения; они дали показания; допросили также некоторых их родственников, члена экспертной комиссии при белорусском министерстве информации, свидетеля, обратившегося в 2016 году в Генпрокуратуру по поводу одной из статьи журналистов на ИА REGNUM, понятую и кандидата исторических наук. Последнее судебное заседание завершилось тем, что Юрий Павловец зачитывал в суде свои тексты, давая к ним подробный, чёткий комментарий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить