В Минске седьмой день судят белорусских авторов ИА REGNUM

Минск, 27 декабря 2017, онлайн-трансляция — REGNUM
Для дачи показаний приглашён еще один свидетель. Это Андрей Геращенко, руководитель Координационного совета российских соотечественников в Белоруссии.
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К опросу свидетеля приступила Кристина Марчук. Она пытается выяснить у Поздняка детали получения журналистами аккредитации. Свидетель уточняет, что журналистом считает тот, что находится в Белоруссии по редакционному заданию иностранного СМИ. Причем министерство может отказаться в предоставлении СМИ аккредитации, а в случае её отсутствия такая деятельность попадает под действие белорусского административного кодекса.
Для дачи показаний был вызван советник юстиции МИД Белоруссии Поздняк. Его допрос ведёт прокурор.
Свидетель сказал, что для освещения любой темы в Белоруссии представители СМИ должны получить аккредитацию. В частности, её получили ИА REGNUM и «Лента.ру», а EADaily аккредитацию не предоставили. Сергей Шиптенко был аккредитован. Также Поздняк пояснил, что косвенно предусмотрено осуждение из-за отсутствия аккредитации, однако в случае, если журналист работает, например, из России, то в этом случае МИД может только строить предположения о том, что человек работает в республике.
Прокурор выступил против ходатайств защиты. Прошение Марии Игнатенко поддерживает адвокат Кристина Марчук, обращая внимание на то, что «Рабенок — профессиональный жалобщик». В результате судья удовлетворят ходатайство защиты частично: свидетеля вызовут на допрос, но приобщать публикации Рабенка к материалам дела не будут, так как это, по мнению судьи, не имеет отношения к предмету рассмотрения.
По словам адвоката, в качестве свидетеля в суде хочет выступить представитель читательской аудитории Самвел Саакян. Он хочет рассказать, например, о реакции аудитории на публикации подсудимых. Ранее он не получил ответ от суда.
Адвокат обращает внимание на то, что основной свидетель обвинения Рабенок характеризует себя как русофоба, экстремиста. В своих постах он не скупится на оскорбления власти в Белоруссии. Защита Сергея Шиптенко подчеркивает, что Рабенок является «радикальным идейным оппонентом обвиняемых», причем давно. В связи с этим Мария Игнатенко задаётся вопросом о том, почему именно он — основной свидетель обвинения.
Защита Шиптенко Мария Игнатенко просит сначала прочитать высказывания Дениса Рабенка из заявления в Генеральную прокуратуру. Также адвокат ходатайствует о приобщении к делу скриншотов с высказываниями Рабенка, где он озвучивает свою крайне радикальную позицию, в том числе в отношении рускоязычных девушек.
Судебное заседание началось.
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Читайте полную трансляцию шестого дня заседания суда здесь.
Напомним также, что во время допроса 26 декабря свидетель обвинения — Денис Рабенок, который изначально обратился в Генеральную прокуратуру из-за материала «Белоруссия уходит из Русского мира с учётом украинского опыта», размещенную на ИА REGNUM под псевдонимом Алла Бронь (Дмитрий Алимкин), так и не смог аргументировано пояснить адвокату, почему он выступал за то, чтобы дело возбудили по статье 130, а не, например, по «оскорблению».
Он отметил лишь, что, по его мнению, в статьях разжигается рознь между народами России и Белоруссии. Также свидетель обвинения, когда ему несколько раз зачитывали отрывки из текстов и задавали вопросы, отмечал, что в них нет ничего оскорбительного, хотя государственная экспертиза усмотрела там признаки экстремизма.
Суд над авторами ИА REGNUM — Дмитрием Алимкиным, Юрием Павловцом и Сергеем Шиптенко — в Минске сегодня, 27 декабря, продолжается с небольшим перерывом на выходные вот уже седьмой день. Все трое журналистов обвиняются по статье 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды). Им грозит до 12 лет тюрьмы.
К настоящему моменту публицистам предъявлены обвинения; они дали показания; допросили также некоторых их родственников, члена экспертной комиссии при белорусском министерстве информации, свидетеля, обратившегося в 2016 году в Генпрокуратуру по поводу одной из статьи журналистов на ИА REGNUM, понятую и кандидата исторических наук. Последнее судебное заседание завершилось тем, что Юрий Павловец зачитывал в суде свои тексты, давая к ним подробный, чёткий комментарий.