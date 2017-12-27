Свидетель обвинения по делу ИА REGNUM хочет завтракать русскоязычными

Минск, , 19:00 — REGNUM Сегодня на процессе по делу белорусских публицистов ИА REGNUM произошел еще один громкий скандал. Свидетель от обвинения, тот белорусский «патриот», националист и, по его собственным словам, русофоб, который и написал в прокуратуру заявление на публикации наших авторов и которого сторона обвинения пригласила на процесс в качестве свидетеля, — Денис Рабенок, оказывается, в одной из своих записей в соцсетях предлагал есть на завтрак русскоязычных.

Вот как, по словам адвоката Сергея Шиптенко Марии Игнатенко, звучит его цитата (со ссылкой на скриншот): «Мы будем есть на завтрак русскоязычных девушек». Интересные свидетели у государственного обвинения.

Парадокс заключается в том, что и прокурор, и судья выступили против приобщения этой и многих других русофобских цитат Рабенка к делу, что очень ярко свидетельствует и о направленности процесса, и о позиции суда.

Напомним, что в Белоруссии уже вторую неделю идет процесс по делу авторов ИА REGNUM Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, которые обвиняются в разжигании расовой, национальной и религиозной вражды. В случае обвинительного приговора суда им может грозить от 5 до 12 лет заключения.

Отметим, что это не первый скандал в ходе рассмотрения дела. Так, в пятницу, 22 декабря, была допрошена член экспертной госкомиссии при мининформе Белоруссии, которая попросила не позиционировать ее как эксперта, признала свою недостаточную квалификацию и ряд других серьезных нарушений, допущенных при проведении экспертизы текстов публицистов, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела.

ИА REGNUM в очередной раз заявляет, что по-прежнему считает дело сфальсифицированным и бездоказательным. Политическое преследование пророссийских авторов не только способствует росту национализма и русофобии в Белоруссии, но и показывает, что противодействие Русскому миру становится одной из составных частей официальной идеологии.