Москва, 26 декабря, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Включиться в предвыборную гонку и побороться за пост президента в России намерены уже 45 человек. Со вчерашнего дня, 25 декабря, число претендентов на высокую должность увеличилось на два.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Принять документы — не значит признать кандидатом

Так, по информации члена Центральной избирательной комиссии Евгения Шевченко, о проведении предвыборных съездов по выдвижению кандидатов в президенты ЦИК уже уведомили 20 партий. Накануне их было только 18.

Кроме того, в выборах намерены принять участие и 25 самовыдвиженцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Первым документы в ЦИК на участие в президентской кампании подал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также Центризбирком принял документы у журналиста Олега Лурье и бизнесмена Сергея Полонского. Необходимый для регистрации в качестве кандидата пакет документов подала и телеведущая и журналист Ксения Собчак.

Приняла ЦИК документы и у блогера Алексея Навального. Однако 25 декабря ему было отказано в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения на выборы президента РФ из-за непогашенной судимости по тяжкой статье.

Действующий президент РФ Владимир Путин также примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Как заявил 25 декабря лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, альтернативы Путину нет, а потому партия «Справедливая Россия» не станет выдвигать своего кандидата на предстоящие в 2018 году выборы президента. Президентскую гонку он назвал «спектаклем с заранее известным финалом».

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