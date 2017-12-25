Миронов: Альтернативы Путину нет

Москва, , 12:30 — REGNUM Альтернативы действующему президенту Владимиру Путину нет, а потому партия «Справедливая Россия» не станет выдвигать своего кандидата на предстоящие в 2018 году выборы президента, заявил 25 декабря лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он выступил перед съездом партии и назвал президентскую гонку «спектаклем с заранее известным финалом».

«Давайте честно скажем нашим избирателям, что мы, как и они, считаем, что достойной альтернативы Путину сегодня на политическом поле страны нет, что мы считаем его лучшим кандидатом на этот пост», — заявил Миронов.

По его словам, такое решение будет уважительным по отношению к избирателям и позволит партии не принимать участия «в забеге фейковых кандидатов», чей удел — получить второе место с 5% голосов.

Главное, на чем может сконцентрироваться партия «Справедливая Россия», по словам Миронова, — это оказание влияния на состав нового правительства после выборов.

«Мы не отказываемся от своих ключевых требований и уверены, что мы окажем влияние на кадровый состав нового будущего кабинета министров», — добавил глава справедливороссов.

При этом ключевой задачей должно стать ограничение влияния партии «Единая Россия» на формирование повестки Владимира Путина после его переизбрания, убежден Миронов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сергей Миронов намерен предложить на съезде партии поддержать кандидатуру Владимира Путина.

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