Собчак подала документы в ЦИК

Москва, , 15:09 — REGNUM Телеведущая и журналист Ксения Собчак 25 декабря подала документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента России.

Для регистрации в качестве кандидата после подачи документов необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей и представить их в Центризбирком до 31 января 2018 года.

23 декабря Собчак вступила в партию «Гражданская инициатива» и была принята в высшей руководящий орган — политический совет. В тот же день партия выдвинула телеведущую кандидатом на пост главы государства.

На съезде «Гражданской инициативы» Собчак, которая ранее позиционировала себя как кандидат «против всех», представила свою программу под названием «123 трудных шага», включающую предложения по внешней, внутренней, социальной политике и по развитию экономики страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря ЦИК принял документы у журналиста Олега Лурье, блогера Алексея Навального и бизнесмена Сергея Полонского.

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