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Принять документы — не значит признать кандидатом

Политика

«Факт доставки в ЦИК России документов желающими принять участие в избирательной кампании по выборам Президента России не означает автоматического превращения их в кандидатов на выборах», — заявил член ЦИК России Евгений Шевченко

Москва, 24 декабря 2017, 21:28 — REGNUM  Член ЦИК России, секретарь Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов Евгений Шевченко прокомментировал ИА REGNUM процедуру приема документов от кандидатов в Центризбиркоме 24 декабря:

«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации принимает к рассмотрению документы от всех граждан, изъявивших желание участвовать в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. Однако, просто представление документов в ЦИК России не означает, что все граждане, желающие принять участие в избирательной кампании, будут в ней участвовать в качестве кандидатов. Как известно, все документы, поступившие от любого гражданина на рассмотрение в ЦИК России, проходят обязательную проверку на полноту представленных сведений, которая, в том числе, включает в себя запросы в государственные органы о достоверности предоставленной информации», сказал Евгений Шевченко

«Напомню, что основаниями отказа в регистрации группы и ее уполномоченных представителей могут являться: отсутствие документов, предусмотренных законом, нарушение процедуры выдвижения, несоответствие заявителя требованиям закона, предъявляемым к кандидату, т. е. отсутствие пассивного избирательного права (в связи с отсутствием гражданства России, недостижением 35 лет, а также наличием непогашенной судимости по особо тяжким статьям УК РФ).

Только после всестороннего рассмотрения представленных документов и их проверки ЦИК России сможет принять решение: официально зарегистрировать гражданина в качестве кандидата на выборах либо отказать. Любые другие трактовки лишь вводят избирателей в заблуждение», ­ — пояснил член ЦИК России, секретарь Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов.

Напомним, что сегодня, 24 декабря, ЦИК России принял у нескольких кандидатов документы, которые необходимы для выдвижения на выборы президента в 2018 году.

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Предвыборная кампания кандидатов в президенты — 2018

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