Принять документы — не значит признать кандидатом

Москва, 24 декабря 2017, 21:28 — REGNUM Член ЦИК России, секретарь Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов Евгений Шевченко прокомментировал ИА REGNUM процедуру приема документов от кандидатов в Центризбиркоме 24 декабря:
«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации принимает к рассмотрению документы от всех граждан, изъявивших желание участвовать в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. Однако, просто представление документов в ЦИК России не означает, что все граждане, желающие принять участие в избирательной кампании, будут в ней участвовать в качестве кандидатов. Как известно, все документы, поступившие от любого гражданина на рассмотрение в ЦИК России, проходят обязательную проверку на полноту представленных сведений, которая, в том числе, включает в себя запросы в государственные органы о достоверности предоставленной информации», сказал Евгений Шевченко
«Напомню, что основаниями отказа в регистрации группы и ее уполномоченных представителей могут являться: отсутствие документов, предусмотренных законом, нарушение процедуры выдвижения, несоответствие заявителя требованиям закона, предъявляемым к кандидату,
Только после всестороннего рассмотрения представленных документов и их проверки ЦИК России сможет принять решение: официально зарегистрировать гражданина в качестве кандидата на выборах либо отказать. Любые другие трактовки лишь вводят избирателей в заблуждение», — пояснил член ЦИК России, секретарь Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов.
Напомним, что сегодня, 24 декабря, ЦИК России принял у нескольких кандидатов документы, которые необходимы для выдвижения на выборы президента в 2018 году.