Гватемала, 25 декабря, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Посольство Гватемалы в Израиле переедет из Тель-Авива в Иерусалим. Такое заявление сделал президент страны Джимми Моралес.

Стена плача. Иерусалим

«Дорогой народ Гватемалы, сегодня я поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Одной из наиболее важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим», — написал Морелес на своей странице в Facebook.

«Я сообщаю вам, что дал поручение канцлеру приступить к соответствующей работе, чтобы это было так», — добавил президент страны.

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Напомним, в настоящее время Израиль уже ведёт переговоры с правительствами нескольких стран о переносе ими своих посольств в Иерусалим вслед за аналогичным решением США. Об этом 22 декабря сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако с какими именно странами, не уточняется.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости признать Иерусалим столицей Израиля президент США Дональд Трамп заявлял в начале декабря. Тогда же он распорядился перенести туда американское посольство.

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21 декабря 2017 года подавляющим большинством голосов Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая не признаёт юридической силы за любыми решениями и действиями, направленными на изменение статуса Иерусалима, включая открытие в этом городе дипломатических представительств. Ранее США блокировали принятие документа с аналогичным текстом в Совете Безопасности ООН, воспользовавшись своим правом вето.

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Так, 128 стран поддержали документ, против проголосовали США и Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. 35 стран воздержались, а представители ещё 21 страны вовсе не участвовали в голосовании.

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