МИД России: США осуществляют шантаж и неприкрытое давление на ГА ООН

Москва, , 17:11 — REGNUM Шантаж и прямое давление на членов Генассамблеи ООН не помогли США предотвратить принятие резолюции о непризнании Иерусалима столицей Израиля. Об этом говорится в комментарии, распространённом 22 декабря пресс-службой МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Голосованию предшествовало неприкрытое давление Вашингтона прямо в зале Генеральной Ассамблеи ООН, запугивание в том духе, что страны, которые проголосуют «за», в будущем рискуют лишиться американской помощи и поддержки», — отмечается в комментарии.

Также, по информации МИД России, соответствующие «угрожающие письма» рассылались представителям государств-членов постпредом США при ООН Никки Хейли. Тем не менее, резолюцию поддержало подавляющее большинство стран.

«На шантаж поддались очень немногие. С этой стороны верноподданически проявила себя Украина. Проголосовав 18 декабря в Совете Безопасности ООН за соответствующий проект, в Генеральной Ассамблее Киев изменил свою позицию и стыдливо уклонился от голосования, представитель которого покинул зал заседаний», — отмечают в российском ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 21 декабря Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая не признаёт юридической силы за любыми решениями и действиями, направленными на изменение статуса Иерусалима, включая открытие в этом городе дипломатических представительств.

Ранее США блокировали принятие документа с аналогичным текстом в Совете Безопасности ООН, воспользовавшись своим правом вето.

В Генассамблее ООН резолюцию поддержали 128 государств. США и Израиль, а также Гватемала, Гондурас, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Того голосовали против. 35 стран воздержались, а представители ещё 21 страны вовсе не участвовали в голосовании.

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