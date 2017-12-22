Израиль ведёт переговоры с рядом стран о переносе посольств в Иерусалим

Тель-Авив, , 21:11 — REGNUM Израиль ведёт переговоры с правительствами нескольких стран о переносе ими своих посольств в Иерусалим вслед за аналогичным решением США. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

«Мы в настоящее время ведём переговоры с несколькими странами, которые говорят то же, что и США и всерьёз подумывают о перенесении своих посольств в Иерусалим», — сказал Нетаньяху.

С какими именно государствами ведутся переговоры, израильский премьер уточнять не стал.

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Как передавало ИА REGNUM, накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая не признаёт юридической силы за любыми решениями и действиями, направленными на изменение статуса Иерусалима, включая открытие в этом городе дипломатических представительств.

Документ поддержали 128 государств, 35 стран воздержались. США и Израиль, а также Гватемала, Гондурас, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Того голосовали против.

Ранее Биньямин Нетаньяху уже заявил, что Израиль не будет признавать решение Генассамблеи ООН. В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что перенос посольства США в Иерусалим — это «воля американского народа», и она будет выполнена, несмотря ни на какие голосования в ООН.

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