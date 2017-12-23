Эрдоган: Трамп не должен принимать ошибочных решений по Иерусалиму

Анкара, , 17:38 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа об официальном признании Иерусалима столицей Израиля является ошибочным. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Трамп принял решение по Иерусалиму несмотря на резолюцию 478 СБ ООН, — подчеркнул Эрдоган. — Игнорирование Америкой позиции ООН — очень ошибочный шаг».

По его словам, Вашингтону не следует сотрудничать лишь с Израилем на фоне «неприятия всего мирового сообщества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2017 г. Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая не признает юридической силы за любыми решениями и действиями, направленными на изменение статуса Иерусалима, включая открытие в этом городе дипломатических представительств.

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