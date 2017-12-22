Киев устраивает слежку, Россия укрепляет оборону: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Палестина объявила бойкот: Вашингтон «дисквалифицировал» себя из мирного процесса на Ближнем Востоке;
- Всевидящее око: Киев устроит слежку за передвижениями граждан России;
- Дело тонкое: президент России обсудил с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке;
- Политический тупик: Де Мистура примет участие в переговорах по Сирии;
- Укрепить оборону: в России создадут армию нового поколения.