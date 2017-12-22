Путин: Россия должна создать армию нового поколения

Москва, , 15:30 — REGNUM Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в деле строительства армии нового поколения.

В рамках заседания коллегии МО РФ 22 декабря глава государства встречается с командующими войсками военных округов и с командованием Северного флота.

«Россия должна быть среди государств-лидеров, а по некоторым направлениям абсолютным лидером в строительстве армии нового поколения, армии эпохи нового технологического уклада», — сказал глава государства.

Владимир Путин также подчеркнул, что создание армии нового технологического уклада имеет важное значение для обеспечения суверенитета России, мира и безопасности её граждан и развития страны.

Напомним, 22 декабря президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что в борьбе с международным терроризмом, с этой глобальной абсолютной угрозой российские солдаты и офицеры действовали мужественно, профессионально и, что очень важно, эффективно.

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