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Аббас: США «дисквалифицировали» себя из мирного процесса на Ближнем Востоке

Политика

Палестина отныне не признает ни одного плана, предложенного США

Париж, 22 декабря 2017, 13:48 — REGNUM  США «дисквалифицировали» себя из ближневосточного мирного урегулирования, признав Иерусалим столицей Израиля, заявил 22 декабря президент Палестины Махмуд Аббас, сообщает Reuters.

С таким заявлением он выступил на совместной с главой Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

«США больше не являются честным посредником в мирном процессе, мы не примем какой-либо план, предложенный Вашингтоном», — отметил он.

Аббас также осудил Трампа за угрозу лишить страны, проголосовавшие против его решения, финансовой помощи.

В свою очередь, глава Елисейского дворца подчеркнул, что Париж по-прежнему выступает за двухгосударственное решение. Он также добавил, что Франция признает Палестину «в нужное время» и тогда, когда на Париж в этом вопросе не будет оказываться давление.

Напомним, за предложенную Йеменом и Турцией резолюцию, признающую решение Трампа недействительным, 21 декабря на ГА ООН проголосовало 128 стран, против — девять.

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Признание Трампом Иерусалима столицей Израиля

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