Аббас: США «дисквалифицировали» себя из мирного процесса на Ближнем Востоке

Париж, 22 декабря 2017, 13:48 — REGNUM США «дисквалифицировали» себя из ближневосточного мирного урегулирования, признав Иерусалим столицей Израиля, заявил 22 декабря президент Палестины Махмуд Аббас, сообщает Reuters.
С таким заявлением он выступил на совместной с главой Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.
«США больше не являются честным посредником в мирном процессе, мы не примем какой-либо план, предложенный Вашингтоном», — отметил он.
Аббас также осудил Трампа за угрозу лишить страны, проголосовавшие против его решения, финансовой помощи.
В свою очередь, глава Елисейского дворца подчеркнул, что Париж по-прежнему выступает за двухгосударственное решение. Он также добавил, что Франция признает Палестину «в нужное время» и тогда, когда на Париж в этом вопросе не будет оказываться давление.
Напомним, за предложенную Йеменом и Турцией резолюцию, признающую решение Трампа недействительным, 21 декабря на ГА ООН проголосовало 128 стран, против — девять.