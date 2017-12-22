Москва, 22 декабря, 2017, 08:23 — ИА Регнум. В России инфляция не поспевает за ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Только в 2017 году этот показатель вырос в три раза. Как следует из исследования банка «Русский стандарт», в среднем с января по октябрь средний платеж за коммунальные услуги составил 2,7 тыс. рублей. Это почти на 9,5% больше, чем в 2016 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

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Власти Петербурга рассказали о повышении тарифов в 2018 году

Больше всего увеличение суммы платежа на себе ощутили жители Ивановской области Средний чек здесь немногим более 2 тыс. рублей. Однако это более чем на 72% больше, чем годом ранее.

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ЖКХ Сахалина: «Тарифы завышены в несколько раз!»

Эксперты объясняют такую динамику выходом экономики России из острой фазы кризиса, пишут «Известия». С ростом реальных заработных плат жители России стали не так жестко экономить, в том числе и на коммунальных ресурсах.

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Рост платы за «коммуналку» в Астраханской области в 2018 году: где предел?

Услуги ЖКХ в России дорожают каждый год. Как сообщало ИА REGNUM, последний раз индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в российских регионах менялись 1 июля 2017 года. Согласно распоряжению правительства РФ, рост тарифов на ЖКУ составил в среднем 4%. Меньше всего «коммуналка» подорожала в Северной Осетии. Предел роста тарифов для республики был установлен на уровне 2,5%, самый высокий порог в Москве — 7%.

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