Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:11:13 МСК

Новые тарифы на услуги ЖКХ в регионах России в 2017 году

Экономика
Тарифы на коммунальные услуги в субъектах РФ с 1 июля 2017 года в среднем вырастут на 4%
Эдгар Дега. Мытьё. 1886 Эдгар Дега. Мытьё. 1886

Москва, 23 Ноября 2016, 09:24 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в регионах России в 2017 году сообщается на сайте правительства РФ,

Согласно, распоряжению, тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года вырастут в среднем на 4%

Самый низкий порог роста установлен в Северной Осетии — 2,5%, в Алтайском крае (3,2%), Дагестане (3,3%) и Кабардино-Балкарии (3,3%).

Самый высокий порог в Москве — 7%, далее идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6%).

В большинстве регионов максимальное увеличение тарифов не должно превысить 3,4%. Это Белгородская, Калининградская, Калужская, Мурманская, Сахалинская, Тверская и другие области.

Меньше этого порога регионы устанавливать тарифы могут, больше — только в очень редких случаях. В любом случае последнее слово за региональными органами регулирования тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тарифы на услуги ЖКХ поднимались с 1 июля 2016 года. В среднем тарифы в регионах России выросли на 4%. Напомним, летом 2014 года Дмитрий Медведев обещал, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет до 2018 года ограничен уровнем инфляции.

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год (в процентах)

№№Субъектт РФСредний индекс по субъекту Российской Федерации на второе полугодие 2017 г.
1.Республика Адыгея3,4
2.Республика Алтай3,5
3.Республика Башкирия5,8
4.Республика Бурятия3,5
5.Республика Дагестан3,3
6.Республика Ингушетия3,6
7.Кабардино-Балкарская Республика3,3
8.Республика Калмыкия3,5
9.Карачаево-Черкесская Республика3,4
10.Республика Карелия3,7
11.Республика Коми4,1
12.Республика Марий Эл3,5
13.Республика Мордовия4,2
14.Республика Саха (Якутия)6
15.Республика Северная Осетия — Алания2,5
16.Республика Татарстан4,2
17.Республика Тува5
18.Удмуртская Республика3,5
19.Республика Хакасия3,9
20.Чеченская Республика3,4
21.Чувашская Республика3,9
22.Алтайский край3,2
23.Забайкальский край3,7
24.Камчатский край6
25.Краснодарский край4
26.Красноярский край3,9
27.Пермский край4
28.Приморский край5
29.Ставропольский край3,7
30.Хабаровский край4,1
31.Амурская область3,8
32.Архангельская область4,2
33.Астраханская область4,4
34.Белгородская область3,4
35.Брянская область3,9
36.Владимирская область4
37.Волгоградская область4,2
38.Вологодская область4,3
39.Воронежская область3,5
40.Ивановская область3,8
41.Иркутская область5
42.Калининградская область3,4
43.Калужская область3,4
44.Кемеровская область5,9
45.Кировская область4
46.Костромская область3,7
47.Курганская область3,8
48.Курская область3,4
49.Ленинградская область3,8
50.Липецкая область4,2
51.Магаданская область4,5
52.Московская область4
53.Мурманская область3,4
54.Нижегородская область4,4
55.Новгородская область3,5
56.Новосибирская область4
57.Омская область4,5
58.Оренбургская область4
59.Орловская область3,7
60.Пензенская область4,5
61.Псковская область3,5
62.Ростовская область3,6
63.Рязанская область3,9
64.Самарская область4,3
65.Саратовская область3,5
66.Сахалинская область3,4
67.Свердловская область5
68.Смоленская область3,9
69.Тамбовская область3,4
70.Тверская область3,4
71.Томская область4,5
72.Тульская область4,2
73.Тюменская область5,4
74.Ульяновская область3,9
75.Челябинская область3,9
76.Ярославская область4,9
77.Город Москва7
78.Город Санкт-Петербург6
79.Еврейская автономная область4,8
80.Ненецкий автономный округ3,9
81.Ханты-Мансийский автономный округ — Югра4,1
82.Чукотский автономный округ3,4
83.Ямало-Ненецкий автономный округ4,2

Читайте развитие сюжета: Премьер-министр РФ о тарифах ЖКХ: «Помогло лицензирование»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа ЖКХ
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевNew Yorker: Проблема с инстинктами Трампа по отношению к Китаю
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?
АстанаКазахстан Авиапроисшествия Происшествия
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевForeign Policy: Ангела Меркель должна уйти
БерлинГермания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
NB!
22.12.16
«Японский милитаризм»: Синдзо Абэ одобрил рекордный военный бюджет
ТокиоЯпония Правительство Японии Политика
NB!
22.12.16
«У всех есть, а у нас нет»: индустриальный парк появится на Сахалине
Южно-СахалинскРоссия Привлечение инвестиций в региональную экономику Экономика
ещё главное