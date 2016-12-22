Новые тарифы на услуги ЖКХ в регионах России в 2017 году

Тарифы на коммунальные услуги в субъектах РФ с 1 июля 2017 года в среднем вырастут на 4%

Москва, , 09:24 — REGNUM Распоряжением правительства РФ утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в регионах России в 2017 году сообщается на сайте правительства РФ,

Согласно, распоряжению, тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года вырастут в среднем на 4%

Самый низкий порог роста установлен в Северной Осетии — 2,5%, в Алтайском крае (3,2%), Дагестане (3,3%) и Кабардино-Балкарии (3,3%).

Самый высокий порог в Москве — 7%, далее идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6%).

В большинстве регионов максимальное увеличение тарифов не должно превысить 3,4%. Это Белгородская, Калининградская, Калужская, Мурманская, Сахалинская, Тверская и другие области.

Меньше этого порога регионы устанавливать тарифы могут, больше — только в очень редких случаях. В любом случае последнее слово за региональными органами регулирования тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тарифы на услуги ЖКХ поднимались с 1 июля 2016 года. В среднем тарифы в регионах России выросли на 4%. Напомним, летом 2014 года Дмитрий Медведев обещал, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет до 2018 года ограничен уровнем инфляции.

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год (в процентах)

№№ Субъектт РФ Средний индекс по субъекту Российской Федерации на второе полугодие 2017 г. 1. Республика Адыгея 3,4 2. Республика Алтай 3,5 3. Республика Башкирия 5,8 4. Республика Бурятия 3,5 5. Республика Дагестан 3,3 6. Республика Ингушетия 3,6 7. Кабардино-Балкарская Республика 3,3 8. Республика Калмыкия 3,5 9. Карачаево-Черкесская Республика 3,4 10. Республика Карелия 3,7 11. Республика Коми 4,1 12. Республика Марий Эл 3,5 13. Республика Мордовия 4,2 14. Республика Саха (Якутия) 6 15. Республика Северная Осетия — Алания 2,5 16. Республика Татарстан 4,2 17. Республика Тува 5 18. Удмуртская Республика 3,5 19. Республика Хакасия 3,9 20. Чеченская Республика 3,4 21. Чувашская Республика 3,9 22. Алтайский край 3,2 23. Забайкальский край 3,7 24. Камчатский край 6 25. Краснодарский край 4 26. Красноярский край 3,9 27. Пермский край 4 28. Приморский край 5 29. Ставропольский край 3,7 30. Хабаровский край 4,1 31. Амурская область 3,8 32. Архангельская область 4,2 33. Астраханская область 4,4 34. Белгородская область 3,4 35. Брянская область 3,9 36. Владимирская область 4 37. Волгоградская область 4,2 38. Вологодская область 4,3 39. Воронежская область 3,5 40. Ивановская область 3,8 41. Иркутская область 5 42. Калининградская область 3,4 43. Калужская область 3,4 44. Кемеровская область 5,9 45. Кировская область 4 46. Костромская область 3,7 47. Курганская область 3,8 48. Курская область 3,4 49. Ленинградская область 3,8 50. Липецкая область 4,2 51. Магаданская область 4,5 52. Московская область 4 53. Мурманская область 3,4 54. Нижегородская область 4,4 55. Новгородская область 3,5 56. Новосибирская область 4 57. Омская область 4,5 58. Оренбургская область 4 59. Орловская область 3,7 60. Пензенская область 4,5 61. Псковская область 3,5 62. Ростовская область 3,6 63. Рязанская область 3,9 64. Самарская область 4,3 65. Саратовская область 3,5 66. Сахалинская область 3,4 67. Свердловская область 5 68. Смоленская область 3,9 69. Тамбовская область 3,4 70. Тверская область 3,4 71. Томская область 4,5 72. Тульская область 4,2 73. Тюменская область 5,4 74. Ульяновская область 3,9 75. Челябинская область 3,9 76. Ярославская область 4,9 77. Город Москва 7 78. Город Санкт-Петербург 6 79. Еврейская автономная область 4,8 80. Ненецкий автономный округ 3,9 81. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 4,1 82. Чукотский автономный округ 3,4 83. Ямало-Ненецкий автономный округ 4,2

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