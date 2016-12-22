Новые тарифы на услуги ЖКХ в регионах России в 2017 году
Москва, 23 Ноября 2016, 09:24 — REGNUM Распоряжением правительства РФ утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в регионах России в 2017 году сообщается на сайте правительства РФ,
Согласно, распоряжению, тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года вырастут в среднем на 4%
Самый низкий порог роста установлен в Северной Осетии — 2,5%, в Алтайском крае (3,2%), Дагестане (3,3%) и Кабардино-Балкарии (3,3%).
Самый высокий порог в Москве — 7%, далее идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6%).
В большинстве регионов максимальное увеличение тарифов не должно превысить 3,4%. Это Белгородская, Калининградская, Калужская, Мурманская, Сахалинская, Тверская и другие области.
Меньше этого порога регионы устанавливать тарифы могут, больше — только в очень редких случаях. В любом случае последнее слово за региональными органами регулирования тарифов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее тарифы на услуги ЖКХ поднимались с 1 июля 2016 года. В среднем тарифы в регионах России выросли на 4%. Напомним, летом 2014 года Дмитрий Медведев обещал, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет до 2018 года ограничен уровнем инфляции.
Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год (в процентах)
|№№
|Субъектт РФ
|Средний индекс по субъекту Российской Федерации на второе полугодие 2017 г.
|1.
|Республика Адыгея
|3,4
|2.
|Республика Алтай
|3,5
|3.
|Республика Башкирия
|5,8
|4.
|Республика Бурятия
|3,5
|5.
|Республика Дагестан
|3,3
|6.
|Республика Ингушетия
|3,6
|7.
|Кабардино-Балкарская Республика
|3,3
|8.
|Республика Калмыкия
|3,5
|9.
|Карачаево-Черкесская Республика
|3,4
|10.
|Республика Карелия
|3,7
|11.
|Республика Коми
|4,1
|12.
|Республика Марий Эл
|3,5
|13.
|Республика Мордовия
|4,2
|14.
|Республика Саха (Якутия)
|6
|15.
|Республика Северная Осетия — Алания
|2,5
|16.
|Республика Татарстан
|4,2
|17.
|Республика Тува
|5
|18.
|Удмуртская Республика
|3,5
|19.
|Республика Хакасия
|3,9
|20.
|Чеченская Республика
|3,4
|21.
|Чувашская Республика
|3,9
|22.
|Алтайский край
|3,2
|23.
|Забайкальский край
|3,7
|24.
|Камчатский край
|6
|25.
|Краснодарский край
|4
|26.
|Красноярский край
|3,9
|27.
|Пермский край
|4
|28.
|Приморский край
|5
|29.
|Ставропольский край
|3,7
|30.
|Хабаровский край
|4,1
|31.
|Амурская область
|3,8
|32.
|Архангельская область
|4,2
|33.
|Астраханская область
|4,4
|34.
|Белгородская область
|3,4
|35.
|Брянская область
|3,9
|36.
|Владимирская область
|4
|37.
|Волгоградская область
|4,2
|38.
|Вологодская область
|4,3
|39.
|Воронежская область
|3,5
|40.
|Ивановская область
|3,8
|41.
|Иркутская область
|5
|42.
|Калининградская область
|3,4
|43.
|Калужская область
|3,4
|44.
|Кемеровская область
|5,9
|45.
|Кировская область
|4
|46.
|Костромская область
|3,7
|47.
|Курганская область
|3,8
|48.
|Курская область
|3,4
|49.
|Ленинградская область
|3,8
|50.
|Липецкая область
|4,2
|51.
|Магаданская область
|4,5
|52.
|Московская область
|4
|53.
|Мурманская область
|3,4
|54.
|Нижегородская область
|4,4
|55.
|Новгородская область
|3,5
|56.
|Новосибирская область
|4
|57.
|Омская область
|4,5
|58.
|Оренбургская область
|4
|59.
|Орловская область
|3,7
|60.
|Пензенская область
|4,5
|61.
|Псковская область
|3,5
|62.
|Ростовская область
|3,6
|63.
|Рязанская область
|3,9
|64.
|Самарская область
|4,3
|65.
|Саратовская область
|3,5
|66.
|Сахалинская область
|3,4
|67.
|Свердловская область
|5
|68.
|Смоленская область
|3,9
|69.
|Тамбовская область
|3,4
|70.
|Тверская область
|3,4
|71.
|Томская область
|4,5
|72.
|Тульская область
|4,2
|73.
|Тюменская область
|5,4
|74.
|Ульяновская область
|3,9
|75.
|Челябинская область
|3,9
|76.
|Ярославская область
|4,9
|77.
|Город Москва
|7
|78.
|Город Санкт-Петербург
|6
|79.
|Еврейская автономная область
|4,8
|80.
|Ненецкий автономный округ
|3,9
|81.
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|4,1
|82.
|Чукотский автономный округ
|3,4
|83.
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|4,2
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