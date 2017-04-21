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ЖКХ Сахалина: «Тарифы завышены в несколько раз!»

Экономика

Жители сахалинского Углегорска жалуются губернатору на коммунальщиков

Углегорск, Сахалинская область, 21 апреля 2017, 05:28 — REGNUM  Жители Углегорского округа пожаловались губернатору Сахалина Олегу Кожемяко на плохую работу ЖКХ и завышенные в несколько раз тарифы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Олег Кожемяко совершает инспекционную поездку по Углегорскому округу. Встреча с местным населением получилась очень эмоциональной.

«Тарифы на вывоз мусора, воду, текущее обслуживание жилого фонда завышены в несколько раз!», — под аплодисменты зала заявил местный общественник Валерий Метронов.

«Из крана вода у нас течет далеко не самая прозрачная. А платим мы аж 61 рубль за кубометр этой «живительной влаги!», — поддержала земляка местная жительница Ксения Старовойтова.

Губернатор распорядился пересмотреть тарифы на воду для углегорцев. В Шахтерске жители уже с 1 июля начнут платить по 26 рублей за кубометр воды.

Однако обоснованность всех тарифов, ранее установленных местными управляющими компаниями, предстоит проверить специалистам. Больше всего жалоб прозвучало на одну из таких — частное предприятие ЖилЦентр.

«В 2013 году ремонт дома провели некачественно, с потолков бежит вода, везде плесень, а управляющая компания на это не хочет внимания обращать!» «А в нашем доме подвалы водой залиты, квартиры в плесени, в грибке, УК «Наш дом» наплевать!», — жаловались люди.

Много претензий и к ремонту фасадов и крыш, на которые областной бюджет выделял значительные суммы.

«Крыши текут, бетонные дорожки, построенные на бюджетные деньги в рамках программы благоустройства дворов, рассыпаются. Еще предстоит подсчитать ущерб, нанесенный таким строительством и ремонтом!», — заявил общественник Василий Самченко, член комиссии по приемке муниципальных объектов, ранее неоднократно бивший тревогу по поводу некачественных работ.

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Губернатор, выслушав людей, распорядился проверить все факты, а материалы передать в правоохранительные органы: «Много вопросов вызывает сегодня работа управляющих компаний Шахтерска. Прежде всего, не надо давить людей неподъемными тарифами. Я понимаю, что у вас бизнес. Но зарабатывать рекомендую на другом — на дополнительных услугах, на ремонте дворовых территорий, например. Много вопросов по качеству работ — совершенно очевидно, что так работать нельзя».

На основе обращений и наказов жителей Углегорского округа в текущем году будет сформирован план работ. На развитие территории из областного бюджета будет направлен почти 1 миллиард рублей. Перед муниципальными властями губернатор поставил задачу тщательно контролировать расходование бюджетных денег и качество работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, одной из главных проблем в островном регионе является бесконтрольное расходование бюджетных средств, отпускаемых на работы по благоустройству. В 2016 году, в ходе инспекционной поездки по региону, губернатор Олег Кожемяко «не нашел» миллиарды рублей, ранее выделявшихся на ремонт и содержание областных дорог: миллиарды потрачены, а дороги в ужасающем состоянии.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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