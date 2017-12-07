Иерусалим, 7 декабря, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп своим решением о признании Иерусалима «вписал свое имя» в историю еврейского народа, сообщает The Washington Post.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Президент Трамп всегда был нашим… Его имя теперь займет свое место рядом с другими в славной истории Иерусалима и нашего народа», — заявил Нетаньяху журналистам.

Премьер-министр Израиля назвал «историческим» решение Трампа о признании Иерусалима и переносе посольства США. Кроме того, Нетаньяху считает, что другим странам тоже «пора» признать Иерусалим столицей еврейского государства.

«Я не сомневаюсь, что как только американское посольство переедет в Иерусалим, многие другие посольства тоже переедут в Иерусалим. Пора!» — заключил Нетаньяху.

Впрочем, другие страны не разделяют восторг израильского руководства. К примеру, Кремль считает, что решение Трампа «осложнило ситуацию» на Ближнем Востоке, а глава дипломатического корпуса ЕС Федерика Могерини и вовсе назвала действие Трампа сигналом «темных времен».

С критикой признания Иерусалима столицей Израиля выступил даже папа Римский Франциск и, само собой, лидеры практически всех мусульманских стран мира.

Наиболее болезненным указ Трампа оказался для палестинцев — Палестина претендует на Восточный Иерусалим как часть своего независимого государства. В настоящий момент практически вся территория Палестинской автономии охвачена массовыми беспорядками.

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