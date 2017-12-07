Путин вступает в президентскую гонку: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- С какой целью: Москва удивлена вниманием США к судьбе ядерного комплекса России;
- Долгожданное решение: Путин будет баллотироваться на пост президента России;
- Вечная паника: власти Литвы наводят ужас из-за БелАЭС;
- Щедрость без границ: МОК покроет расходы «Команды олимпийцев из России»;
- Демографическая «перезагрузка»: в Госдуму внесены законопроекты о поддержке семей с детьми.