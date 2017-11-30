Орел, 30 ноября, 2017, 17:16 — ИА Регнум. На один рубль, с 16 до 17 рублей, повышен тариф на проезд в общественном транспорте в Орле. Предложение администрации города согласовали сегодня, 30 ноября, депутаты горсовета. Новые тарифы вступят в силу через месяц, с 1 января 2018 года.

Пассажир

Как сообщила пресс-служба горсовета, с инициативой о повышении стоимости проезда в городской парламент вышли администрация Орла и представители перевозчиков. Мотивировали необходимость повышения платы за проезд, традиционно, инфляцией, ростом затрат на топливо, электроэнергию, запчасти и так далее. Причем изначально перевозчики просили о повышении проезда более чем на три рубля — до 19 рублей 30 копеек. Однако мэрия согласилась с повышением лишь на один рубль.

Этот вопрос вызвал жаркую дискуссию в думе. Как сообщили «Орловские новости», против выступили депутаты-самовыдвиженцы и представители КПРФ.

«По официальной статистике доходы россиян падают, при этом инфляция небольшая, порядка 4 процентов. Возникает вопрос — на что мы должны смотреть? На инфляцию или на уровень жизни граждан? Я думаю, что и на то, и на другое одновременно. Я считаю, что говорить о повышении тарифа сегодня рано. Мы сможем говорить о повышении только тогда, когда мы увидим изменения в подаче услуг, когда увидим, что водители за рулем не ругается матом, не курят и не слушают шансон. Делать повышение тарифа авансом снова мы не можем», — сказал депутат Сергей Елесин.

«В 2016 году тариф повышали из-за сложной ситуации на ТТП. Но так ничего и не изменилось. По моему мнению, мы лечили не ту болезнь. Проблема была в другом — в заполняемости трамваев и троллейбусов. Если будет ездить больше людей, то себестоимость поездки будет ниже, а не 21 рубль, как говорит начальник ТТП Александр Коровин. А мы снова пытаемся повысить тариф, раздражая тем самым людей. Даже если сделать тариф по 20 рублей, как того просят перевозчики, то прибыль будут получать все те же лица, кто ее получал всегда, только еще в большем размере. Согласно принятому порядку повышению тарифа, мне видится, что тариф будет повышаться ежегодно. Считаю, что сегодня повышение тарифа преждевременно. И хуже, и дороже — так можно охарактеризовать сегодняшнее положение дел», — сказал представитель КПРФ Иван Дынкович.

Между тем, зампредседателя горсовета Владимир Негин назвал повышение тарифа «вынужденной мерой» и напомнил перевозчикам, что от жителей областного центра поступает множество нареканий на работу транспорта.

«Если в течение декабря перевозчики не исправятся, то мы приостановим свое решение», — заявил Владимир Негин.

Орловская область между тем попала в общий тренд повышения стоимости проезда в общественном транспорте, правда, пока здесь удается удерживать относительно невысокий тариф. Так, с 1 декабря стоимость проезда вырастет в Рязани — сразу до 23 рублей. Причем, объясняя решение, мэрия сослалась на некий опрос граждан, которые, якобы, не возражали против роста цен. Однако реакция горожан продемонстрировала, что их отношение к повышению тарифа на проезд — резко отрицательное. В Твери в октябре также повысили стоимость проезда, до 25 рублей, причем повышение произошло уже второй раз за год — здесь действуют так называемые нерегулируемые тарифы. В Воронеже повышение стоимости проезда произошло летом — также, как и в Орле, до 17 рублей. При этом, в отличие от городов, где тариф выше, в Воронеже не действуют ни проездные, позволяющие экономить, ни возможность электронной оплаты проезда, ни какие-либо льготы.