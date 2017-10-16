В тверских маршрутках подорожал проезд — второй раз за год

Тверь, , 14:42 — REGNUM В Твери выросла стоимость проезда в общественном транспорте — теперь поездка в маршрутке на территории города обойдется в 25 рублей. Рост составил сразу три рубля — а с начала года стоимость проезда в тверских маршрутках подорожала в общей сложности на пять рублей, сообщает ИА REGNUM.

Частные перевозчики получили право повышать стоимость проезда без согласования с властями в соответствии с федеральным законодательством. Результатом стал резкий рост стоимости проезда в общественном транспорте.

Первый раз своим правом на повышение тарифа перевозчики воспользовались в начале этого года — тогда к действующим 20 рублям за поездку прибавили еще два. Однако этого повышения оказалось мало, и жители Твери получили второе за всего лишь 10 месяцев этого года повышение стоимости проезда. Теперь одна поездка в маршрутке обойдется в 25 рублей, а если маршрут выходит за пределы городской черты Твери — и все 30. Нетрудно посчитать, что теперь семья из трех человек в день на проезд будет тратить 150 рублей.

Как сообщают местные СМИ, сами перевозчики объясняют необходимость повышения, по традиции, высокими издержками.

«Повышение стоимости проезда — мера непопулярная, но это вынужденный шаг, который позволит перевозчикам, в том числе, обновлять подвижной состав, поддерживать работу существующей техники», — цитирует Tverigrad.ru исполнительного директора НП «ТАС» Владимира Густова.

Причем, судя по сообщениям в социальных сетях, это повышение — далеко не последнее: в планах — увеличение стоимости проезда до 30 рублей.

«За 40 рублей, ага, щааааз. Вот когда зарплату повысят всем, вот тогда смогут и 40, и 50 сделать проезд. У населения тупо денег нет», — написала жительница Твери, комментируя публикацию в группе «Тверские маршрутки».

«А когда повысятся требования к перевозчикам??? Только проезд повышают! Качество услуг оставляет желать лучшего!» — комментируют пользователи информацию о повышении стоимости в другой тверской группе.

«Продолжайте платить за отсутствие сервиса и безопасности не только 25 рублей за поездку, но и риском для жизни и здоровья», — продолжает дискуссию другой горожанин.

Между тем, в муниципальном транспорте стоимость проезда остается прежней — 20 рублей. Карта «Иволга» позволит сэкономить еще два рубля.