Москва, 23 ноября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин не претендует на пост председателя правительства РФ. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Kremin.ru Сергей Собянин

«У меня ощущение, что кто-то специально кочегарит слухи или для интриги, или чтобы развлечься», — сказал мэр

По его словам, он доволен своей работой и не мыслит «карьеристскими» категориями относительно повышения или понижения.

«Мне комфортно работать в Москве. Я считаю, что это мужская серьезная работа, на которой можно реализовать интересные проекты», — отметил мэр.

Собянин напомнил, что ранее работал в администрации президента и аппарате правительства. «Это очень тяжелая неблагодарная работа», — считает он.

«Работа на посту мэра Москвы очень ответственная и трудная, но она интересна тем, что ты отвечаешь за свои проекты и видишь конечный результат. Это очень здорово», — подчеркнул градоначальник.

Между тем, эксперты считают, московские власти относятся к горожанам чванливо и высокомерно. По их мнению, дальнейшее усиление протестных настроений, которые, вероятно, скоро примут по-настоящему массовый характер, может повлиять на результаты выборов. Поводов же для недовольства у горожан хоть отбавляй.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сергей Собянин стал мэром Москвы в 2010 году. Он сменил на этом посту Юрия Лужкова, отправленного в отставку в связи с утратой доверия главы государства.

Заместителем председателя правительства РФ, руководителем аппарата правительства РФ Собянин был с 2008 по 2010 год.

Ранее — с 2001 по 2005 год — Сергей Собянин занимал должность губернатора Тюменской области.

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