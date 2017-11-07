Москва протестует: недалеко до массовых волнений

Москва, , 14:36 — REGNUM Московские власти относятся к горожанам чванливо и высокомерно, считает президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров. Так он прокомментировал ИА REGNUM информацию о том, что столица вошла в список российских регионов с наибольшим количеством протестов.

«Несмотря на то, что Москва очень богатый и успешный регион, тем не менее, действия её властей приводят к протестам, вызванным такими проблемами, как градостроительная политика, экология или реновация, — отметил он. — Их действия во многом просто антинародны».

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При этом эксперт предположил, что у городских властей существует некая градация оценки уровня протестов. Реакции удостаиваются только те проявления недовольства, которые носят массовый характер. Если же своё возмущение собянинской политикой выражают несколько сотен или тысяч москвичей, на это едва ли обращают внимание.

«Они реагируют только на то, что им страшно, — отметил Федоров. — Реновация вызвала по-настоящему массовый протест, и к людям прислушались. В целом же московские власти, похоже, забронзовели, а сам Собянин, видимо, считает себя небожителем, который осчастливливает москвичей, а те якобы отвечают ему неблагодарностью».

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Кроме того, эксперт добавил, что дальнейшее усиление протестных настроений, которые, вероятно, скоро примут по-настоящему массовый характер, может повлиять на результаты выборов. Поводов же для недовольства у горожан хоть отбавляй.

«В результате реформ ухудшилось качество московского здравоохранения, — напомнил Федоров. — Врачи теряют квалификацию, их зарплаты не растут, а лучшие из них вообще увольняются. Можно сказать, что бесплатную московскую медицину громят. Вспомним также о пробках, градостроительной политике, отъёме гаражей, точечной застройке и общем ухудшении социально-экономической обстановки Москвы с тех пор, как она оказалась под управлением Собянина».

Напомним, что, согласно докладу Центра политических и экономических исследований «Протестная активность россиян в III квартале 2017 года», число протестов выросло на две трети по сравнению с началом года. К числу регионов с самой высокой протестной активностью исследователи, кроме Москвы и Московской области, отнесли Ростовскую, Свердловскую и Новосибирскую области, Краснодарский и Приморский край.

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