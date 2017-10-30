Сам себя не похвалишь: Сергей Собянин о заслугах перед Москвой

Москва, , 19:55 — REGNUM По обеспеченности торговыми площадями прежде Москва стояла на последнем месте среди всех европейских городов, но теперь это отставание преодолели, заявил мэр столицы Сергей Собянин 30 октября в интервью на телеканале «Москва 24».

«За эти годы (за 7 лет работы Собянина в качестве мэра — прим. ИА REGNUM ) мы удвоили поступления доходов в бюджет, — рассказал он. — При этом происходил экономический кризис, перераспределение нефтегазовых доходов. Доходы нефтяных компаний очень сильно упали. Федеральный бюджет пострадал очень серьёзно. Тем не менее мы преодолели эту проблему, в силу того что сама экономика города стала более диверсифицированной».

По словам градоначальника, Москва сохранила инвестиции в инфраструктуру: транспортную, инженерную и социальную.

«Что это означает? — объясняет Собянин. — Строится станция метро, а вокруг неё начинается бум инвестиций, прокладываются инженерные коммуникации, открываются возможности для строительства коммерческих объектов, жилья. На каждый рубль, который город вкладывал в инфраструктуру, — три рубля частных. Если бы этого не делали, а вместо этого все средства проели бы, как нам предлагали, не было бы ни динамики города, ни тех дополнительных возможностей, которые мы используем для тех же социальных льгот и выплат. Мы бы зашли в тупик. Экономика города упала бы, доходы упали бы. Город бы стал банкротом».

Кто были те странные граждане, которые выступали против инвестиций и хотели всё проесть, градоначальник не уточнил. Он ограничился рассказом страшилок, которые якобы не случились благодаря его чуткому руководству. Прием известный — им до сих пор пользуются ответственные за «шоковую терапию» и общий бардак 90-х, утверждающие, что если бы не они, то всё было бы гораздо хуже. Как и почему так должно было случиться, остаётся непонятным.

«Для того чтобы экономика работала, необходима идеология развития города, — поделился своим открытием Сергей Собянин. — Мы заставляли всех девелоперов в первую очередь строить коммерческие объекты, офисы, многофункциональные центры, технопарки, промпредприятия. По обеспеченности торговыми площадями Москва была на последнем месте среди европейских городов. Это отставание преодолели. Торговля стала ближе к потребителю. Теперь не надо ехать за МКАД, чтобы купить тот или иной товар. Снять торговые места стало дешевле. При прежнем дефиците были бешеные цены на офисы. Мы заставляли создавать рабочие места ближе к МКАД, чтобы уменьшить маятниковую миграцию людей. Понемногу-понемногу это добавляло позитив. В результате мы сегодня имеем устойчивую экономику, наполненную средним и малым бизнесом, частными предприятиями».

Правдивость сказанного, особенно про то, что якобы раньше надо было ехать за МКАД, а теперь нет, пусть останется на совести мэра. Гораздо более важным кажется его упорное нежелание отвечать на действительно интересующие москвичей вопросы. В чём провинились 8 с лишим тыс. медицинских работников, уволенных в рамках оптимизации здравоохранения? Почему система ЕМИАС, которую так хвалят горские власти, до сих пор не заработала исправно и без «глюков»? Почему пошли под нож бульдозеров киоски и рынки, обеспечивавшие малоимущим гражданам поставку пусть и не очень качественных, но все-таки доступных продуктов? Неужели так сложно найти мастеров, которые положат плитку однажды и не будут перекладывать ее каждый год заново? Зачем сузили некоторые из важнейших транспортных магистралей столицы? Кто в действительности украл цветы и прочее из парка «Зарядье»? В чем загадка ливневой канализации, которую никак не получается отладить? Вопросов много. Но вместо ответов мэр отделывается от граждан набором общих фраз, несбывшимися сценариями апокалипсического будущего и крайне спорными выгодами, которые якобы приобрели москвичи от его мэрства.

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