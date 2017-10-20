Раздражение от политики Собянина нарастает

Москва, , 12:38 — REGNUM Негатив, накопившийся у жителей столицы в отношении мэра Москвы, становится политической проблемой, уверен президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он заявил 20 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение о встрече мэра с политологами, на которой обсуждались выборы 2018 года в столице.

Напомним, как пишут «Ведомости», столичного градоначальника интересовало настроение москвичей и общая оценка социально-политической ситуации в Москве. Кроме того, речь шла и о стратегии на предстоящих выборах мэра в 2018 году.

«Процесс согласования позиций с федеральным центром ещё предстоит, — считает Ремизов. — Есть ожидание кадровой перезагрузки после выборов президента. После них появится и определённость по основному кандидату на столичных выборах. Кампания в Москве должна быть достаточно конкурентной и открытой. Стоит ли действующему мэру беспокоиться? Поводы для этого есть. Существует устойчивая тенденция к самовоспроизведению негативных стереотипов о деятельности мэра. Трудно сказать, насколько они широко распространены. Иногда кажется, что они ограничиваются лишь пределами активных пользователей социальных сетей и их политического сегмента».

Однако он уточнил, что те же водительские чаты по поводу пробок показывают, что аудитория, которая формирует и распространяет эти негативные представления о работе мэра, значительно шире.

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«Раздражение постоянно проявляется, — констатирует Ремизов. — Негатив фиксируется намного сильнее, и это политическая проблема. Именно с точки зрения восприятия деятельности мэрии».

Напомним, что раздражение не только проявляется, но и растёт, причём вместе с опасениями жителей за свою собственную безопасность. До сих пор, к примеру, неясно, чем закончится история с мусорным полигоном «Малинки», повторный запуск которого, как считают специалисты, чреват едва не экологической катастрофой.

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Ещё более плачевно обстоит дело с парковками, вопиющая нехватка которых и дороговизна имеющихся стали настоящей головной болью для столичных автовладельцев. Не прибавляет оптимизма и информация о том, что Фонд реновации, уже давно и мощно критикуемый экспертным сообществом, задумал едва ли не монополизировать строительную отрасль.

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