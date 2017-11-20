Бишкек, 21 ноября, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Алмазбек Атамбаев намерен продолжать поиски инвестора, готового построить Верхненарынский каскад гидроэлектростанций, даже после прекращения его президентских полномочий. Об этом президент Киргизии заявил на итоговой пресс-конференции сегодня, 20 ноября.

Игра на комузе

«Я считаю правильным, что решили тогда денонсировать соглашение с «РусГидро». Сейчас они бы его не построили, и еще 25 лет висело бы. Я уверен, на Верхненарынские ГЭС мы найдем инвесторов», — сказал он и добавил, что «история с «Liglass Traiding» станет уроком для других инвесторов».

Также Алмазбек Атамбаев сообщил журналистам о своем давнем желании овладеть искусством игры на комузе и пианино.

«Я не могу без слез слушать мелодии комуза. Отец в детстве пытался научить меня, но мама сильно уставала, а мы жили в одной комнате в саманном доме. Еще хочу научиться играть на пианино, пусть не круто, но мне будет достаточно», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2017 года власти Киргизии расторгли заключенное с Россией межправительственное соглашение о возведении Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС, сославшись на то, что российская компания «РусГидро» не выполняет условия этого договора.

В июле 2017 года киргизское правительство нашло замену «РусГидро» — чешскую компанию «Liglass Trading CZ», и заключило с ней контракт на строительство гидроэлектростанций. В означенные сроки новый инвестор деньги так и не предоставил, после чего соглашение с ним также было расторгнуто.

Отметим, что в годы молодости Алмазбек Атамбаев играл на гитаре и состоял в студенческом вокально-инструментальном ансамбле. Уже будучи главой государства он выпустил несколько клипов к песням собственного сочинения.

Атамбаев также заявлял о том, что после ухода с поста президента Киргизии он намерен продолжить писать песни.