Верхне-Нарынские ГЭС в Киргизии будет строить чешская компания

Бишкек, , 13:28 — REGNUM Председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Дуйшенбек Зилалиев и директор компании «Liglass Trading CZ» Михаель Смелик подписали соглашение о строительстве и эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1. Об этом сегодня, 10 июня, сообщила пресс-служба президента.

При этом чешская сторона должна будет предоставить $37 млн (2 млрд 234 млн рублей) для выкупа 50% акций ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», сейчас принадлежащих России. Иные подробности соглашения: сроки строительства, размеры долей сторон, сроки окупаемости проекта, порядок выделения земли под строительство объектов, цена реализации электроэнергии не сообщаются.

Также с чешскими бизнесменами была достигнута договоренность о строительстве и вводе в эксплуатацию до 30 декабря 2019 года — малых гидроэлектростанций «Орто-Токой-1», «Орто-Токой-2», «Папан», «Чон-Аксуу», «Кировская», «Карасуу левая-1», «Карасуу левая-2», и до конца 2020 года — малых ГЭС «Сандык-1», «Сандык-2» и «Сандык-3».

ИА REGNUM напоминает, 20 сентября 2012 года правительства Киргизии и России подписали соглашения о строительстве на территории Киргизской Республики Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС российской компанией «Русгидро».

24 декабря 2015 года президент Алмазбек Атамбаев заявил о том, что российская сторона не смогла выполнить обязательства по строительству гидроэнергетических объектов, а потому власти Киргизии намерены отказаться от услуг «Русгидро». 20 января 2016 года киргизстанский парламент денонсировал вышеназванные соглашения.

Отметим, что руководство компании «РусГидро» ранее заявляло о том, что российский холдинг может обратиться в международный арбитражный суд и потребовать взыскать с правительства Киргизии $37 млн (2 млрд 234 млн рублей), которые российский инвестор успел вложить в строительство Верхненарынского каскада ГЭС.