Магас, 20 ноября, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Ингушетия и Дагестан оказались регионами, где доступность дошкольного образования все еще является проблемным вопросом. Уровень обеспечения детскими садами в этих двух северокавказских республиках самый низкий в РФ. Об этом сегодня, 20 ноября, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В ходе совещания в правительстве РФ по вопросам повышения доступности дошкольного образования было сказано, что в Ингушетии пока этот уровень достигает лишь 64%, а в Дагестане — около 80%. Эти цифры подтвердила вице-премьер Ольга Голодец. Отметив при этом, что самый большой дефицит мест в настоящее время зафиксирован в Крыму, она назвала в числе семи субъектов РФ, в которых до сих пор сохраняются очереди на получение места в детском саду, и республики Северного Кавказа.

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Решать вопрос, как отметила Голодец, придется региональным властям. В 2018 году они будут реализовываться программы по закрытию потребности в местах в детких садах. Медведев потребовал держать ситуацию с обеспечением доступности дошкольных учреждений в кавказских республиках и на некоторых других территориях под контролем.

«Действительно, у субъектов дополнительные деньги на эти вопросы должны появляться. Они должны необходимые расходы учитывать. Потому что эту программу, даже несмотря на то, что она выполнена на 99% по всей стране, нужно довести до конца по всем территориям, чтобы она выполнена была на 100%, и чтобы такого разрыва не было», — заявил премьер-министр.

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Как сообщили ИА REGNUM в минобре Дагестана, до конца 2017 года в республике откроют шесть детских садов, будет создано до 830 мест. Новые дошкольные учреждения появятся в Каспийске, Новолакском, Сергокалинском и Буйнакском районах. Еще пять негосударственных детских садов планируется открыть в в 2017 году в Хасавюрте, Кизилюрте, Левашинском и Карабудахкентском районах Дагестана.

За последние три года в регионе было построено более 90 учреждений дошкольного образования, только в 2016 году их было открыто 12. Было создано около 29 тысяч мест. Всего в республике обеспечено местами в 790 действующих детских садах более 96 тысяч детей от трех до семи лет. Тем не менее, число детей, стоящих в очереди на места в детские сады, составляет около 20 тыс. человек.

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В Ингушетии доступность детского дошкольного образования обеспечена лишь для 68% детей из 66,5 тыс. проживающих в регионе. В целом дефицит мест в детских садах для детей от трех до семи лет составляет около семи тысяч. Обеспечены местами в дошкольных учреждениях более 11,5 тыс. детей этого возраста.

По словам Юнус-Бека Евкурова, количество детских садов в Ингушетии с 2008 года, когда обеспеченнность местами в них составляла всего лишь 9%, выросло с 26 до 80. Для того, чтобы полностью закрыть эту проблему, необходимо построить еще порядка пятидесяти детских садов, отметил руководитель региона.