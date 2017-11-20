Симферополь, 20 ноября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Введение курортного сбора в Крыму могут отложить на год — до мая 2019 года. С таким предложением выступил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко 20 ноября на заседании комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета.

Отдых в Крыму

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2018 года в четырех российских регионах — Ставропольском, Краснодарском краях, на Алтае и в Крыму — должен стартовать эксперимент по введению курортного сбора. Деньги, которые в этих регионах будут получать с туристов, планируется направлять на решение инфраструктурных проблем.

В Крыму разработан законопроект «О введении курортного сбора» в Крыму. В соответствии с документом, курортный сбор будет введен в городах Саки, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и в Черноморском районе. Эксперимент, в соответствии с законопроектом, должен начаться с 2018 года: на период с 1 мая по 30 апреля предлагается установить ставку в размере 10 рублей, 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря в размере 0 рублей. От уплаты сбора освобождаются люди, которые по направлению на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования, а также те, кто зарегистрирован на территории Республики Крым. Депутат Госдумы Андрей Козенко предложил членам комитета рассмотреть возможность включения жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в перечень лиц, освобождаемых от уплаты сбора.

На заседании комитета министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко выступил с инициативой отсрочить старт участия республики в эксперименте на год, до 1 мая 2019 года. По словам министра, такие просьбы поступают от представителей туристического бизнеса — в следующем году турпоток в Крым изменится из-за открытия транспортного перехода через Керченский пролив и нового терминала Международного аэропорта «Симферополь».

Впрочем, председатель комитета Алексей Черняк с министром не согласился, отметив, что основания для переноса сроков нет. По его словам, в среднем при тарифе в 10 рублей регионы полуострова за год соберут от 50 до 70 миллионов рублей. Таким образом, за четыре года эксперимента эта сумма составит около 300 миллионов рублей.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали проект закона «О введении курортного сбора» к рассмотрению на очередном заседании Госсовета Крыма в ноябре. Отметим между тем, что в ряде городов Крыма решили пока не участвовать в эксперименте. Например, в Керчи — власти в целом поддержали идею, но посчитали введение сбора именно в этом городе нецелесообразным.

«Развитие курортной сферы находится в начальной стадии, не готова должным образом рекреационная инфраструктура и не отлажен механизм администрирования сбора. Учитывая анализ прогнозных объемов поступлений от сбора и возможный отрицательный имиджевый эффект, принято решение внести предложение об установлении нулевой ставки курортного сбора на 2018 год», — объяснил тогда решение замглавы администрации города Керчь Дилявер Мельгазиев.

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При этом в начале ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что основная задача для туристической отрасли — сделать отдых в Республике комфортным и доступным для среднего, то есть массового туриста, и пока Крым проигрывает Турции и по уровню обслуживания, и по ценам. Большие надежды крымские власти возлагают на развитие санаторного отдыха, который, по их мнению, позволит привлекать туристов и в межсезонье.

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По данным за 10 месяцев 2017 года, Крым принял около пяти миллионов туристов. По итогам 2016 года число приезжих составило 5,6 млн человек.