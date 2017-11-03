Все пойдет по плану: как в Крыму готовятся развивать туризм

Симферополь, , 11:20 — REGNUM Стратегический план развития туристической отрасли будет представлен на ноябрьской сессии Госсовета Крыма. Об этом журналистам 2 ноября сообщил глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.

По его заявлению, стратегия разработана и на краткосрочную, и на долгосрочную перспективы. План в настоящее время корректируется, но будет заявлен на сессию Госсовета Крыма 22 ноября — тогда же будет представлен и проект закона об установлении курортного сбора на территории Республики Крым.

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На данный момент об участии в эксперименте заявили шесть муниципалитетов — Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия и Ялта. Власти Керчи ранее заявляли, что не видят необходимости во введении сбора в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам о том, что сегодня основная задача для туристической отрасли — это сделать отдых в Республике комфортным и доступным для среднего, то есть массового туриста. В этом, признал Аксенов, Крым пока существенно проигрывает той же Турции. Большие надежды власти Республики возлагают на развитие санаториев, что, по мнению Аксенова, позволит привлекать туристов не только в высокий сезон, но и в осенне-зимний период.

Отметим, что по данным за 10 месяцев 2017 года Крым принял около пяти миллионов туристов. По итогам 2016 года число приезжих составило 5,6 млн человек. Шанс догнать показатели прошлого года еще есть — по данным Ассоциации туроператоров России, Крым вошел в Топ-10 популярных направлений для отдыха на ноябрьские праздники.

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