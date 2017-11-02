Рецепта нет: средний турист пока игнорирует Крым

Ялта, Крым, , 13:48 — REGNUM Понимание проблем в туристической отрасли Крыма есть, но рецепта для их решения ещё нет. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов журналистам 2 ноября, в рамках форума «Открытый Крым» в Ялте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аксенов подчеркнул, что сегодня главная задача — обеспечить в Крыму такой уровень сервиса и цен, чтобы поехал массовый, средний турист. Возможный выход в этих условиях — развитие реабилитационных, оздоровительных услуг, что позволит принимать гостей не только в высокий сезон, но и в осенне-зимний период.

«Если мы не приведем (уровень обслуживания — прим. ИА REGNUM ) в соответствие цена-качество, чтобы конкурировать с теми странами, которые предоставляют такой сервис в Черноморском бассейне, мы далеко не уйдем. Одна из основных задач, чтобы уровень цен был разумным, чтобы средний турист спокойно мог к нам приехать и в сравнении с Турцией не проиграть. Пока у них более привлекательные условия, а инфраструктура там более развита, количество, качество услуг выше, чем у нас, это надо признать. У нас есть компании, готовые предоставлять услуги, но это уже должно соответствовать массовому спросу, рассчитано должно быть именно на среднего клиента», — отметил Аксенов, отвечая на вопросы журналистов.

Без приемлемых цен, подчеркнул глава Крыма, конкурировать с той же Турцией сегодня невозможно.

«Это вопрос переговоров, вопрос введения программ поддержки для туристической отрасли. Выход из положения также — переход на круглогодичное обслуживание людей, на возможность проводить диагностику, реабилитацию».

По словам Аксенова, в течение ноября планируется разработать меры поддержки для туристской отрасли, в том числе — в закупке оборудования и модернизации санаториев для работы в осенне-зимний период.

«И тогда мы выйдем из положения. А пока — сезон короткий, все стремятся заработать. Без кардинальных мер далеко не уйдём. Понимание есть, рецепта еще нет», — подчеркнул Аксенов.

Между тем, как заявил журналистам замглавы Ростуризма Алексей Конюшков, с начала года Республика Крым приняла около пяти миллионов туристов. По итогам 2016 года, между тем, число приезжих составило 5,6 млн человек.

При этом Конюшков назвал год довольно успешным для туристической отрасли Крыма, призвав сосредоточиться на повышении качества услуг и на формировании устойчивого интереса туристов к отдыху в Крыму.

Успешным год для Крыма назвал и глава крымского министерства экономического развития Андрей Мельников: «Крым в этом году впервые вошел в условия конкурентной борьбы за туристов. И первые итоги в меня вселяют оптимизм».

Добавим, что с 1 мая на территории Республики Крым (а также на Кубани, в Ставрополье и на Алтае) стартует эксперимент по введению курортного сбора. Принять закон о курортном сборе парламент Крыма должен до 1 декабря этого года. Ориентировочно, ставка сбора может составить 10 рублей в день, при этом рассматривается возможность введения курортного сбора лишь на летние месяцы. Таким образом власти Крыма надеются стимулировать туристов посещать Крым и в межсезонье.