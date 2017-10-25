В Крыму боятся потерять туристов из-за курортного сбора

Керчь, Крым, , 15:56 — REGNUM В Крыму опасаются отпугнуть туристов слишком высокой суммой курортного сбора, а в отдельных городах вообще не хотят его вводить. 30 октября истекает срок подачи предложений к проекту Закона Республики Крым «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Республике Крым», опубликованному на сайте Минкурортов Крыма.

Так, как сообщил на своей странице в Facebook замглавы администрации города Керчь Дилявер Мельгазиев, введение сбора на территории города признано нецелесообразным.

«Обсуждали участие муниципального образования городской округ Керчь в данном эксперименте, величину курортного сбора, его сезонность и зависимость от продолжительности отдыха, — написал чиновник по итогам совещания в администрации города. — В ходе обсуждения пришли к выводу, что сама по себе идея курортного сбора хорошая, но пока вводить курортный сбор в нашем городе нецелесообразно. Развитие курортной сферы находится в начальной стадии, не готова должным образом рекреационная инфраструктура и не отлажен механизм администрирования сбора. Учитывая анализ прогнозных объемов поступлений от сбора и возможный отрицательный имиджевый эффект принято решение внести предложение об установлении нулевой ставки курортного сбора на 2018 год».

Между тем, как сообщил председатель комитета Государственного совета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, заявки на участие в эксперименте подали на данный момент Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта. При этом власти склоняются к тому, чтобы ввести сбор лишь на летние месяцы. Таким образом в Крыму рассчитывают увеличить туристический поток в межсезонье. Интересно, что севастопольцы, которые захотят летом отдохнуть в Крыму, также будут платить курортный сбор.

«Рассматривается вариант сбора только на летний период, с 1 мая по 30 сентября, то есть в пляжный сезон. А в осенне-зимний период сбор не будет взиматься вообще, что позволит привлечь дополнительное число туристов в межсезонье», — цитирует Черняка ТАСС.

Не определились власти пока и со ставкой сбора — в проекте закона указана сумма в 10 рублей в день с человека. Однако, сообщил Черняк, рассматриваются и предложения в 300 рублей с человека — в зависимости от срока визита.

Принять закон о курортном сборе парламент Крыма должен до 1 декабря этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2018 года в четырех российских регионах — Ставропольском, Краснодарском краях, на Алтае и в Крыму — стартует эксперимент по введению курортного сбора. Деньги, которые в этих регионах будут получать с туристов, планируется направлять на решение инфраструктурных проблем.

На Ставрополье установлен сбор в 50 рублей в сутки, на Алтае — в 30 рублей, на Кубани пока самый низкий — 10 рублей с человека в сутки.