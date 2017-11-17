Краснодар, 17 ноября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. В Краснодаре продолжают обсуждать возможность строительства в городе канатного метро. Сегодня, 17 ноября, в городской администрации инициаторы проекта — руководитель комитета «Экономика города» совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам при главе города Евгений Горобец и доктор экономических наук, член совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам Александр Полиди — представили предварительную схему возможного прохождения линий и расположения станций для посадки-высадки пассажиров, передаёт ИА REGNUM.

Krd.ru Схема канатного метро

Так, протяженность самого «кольца» должна составить 29 км, ещё семь — пересекающая его линия. То есть в общей сложности маршрут протянется на 36 км. Пока предусмотрено девять остановок, в числе которых «Западный обход», «Немецкая деревня», «Красная площадь», «Стадион ФК «Краснодар», «Ботанический сад», «Троллейбусное депо». В час такой вид транспорта сможет перевозить порядка 6—6,5 тысячи человек. Вместимость подвесных кабин доходит до 38 мест. При этом они могут развивать скорость до 40 км в час.

Крупный бизнес уже заинтересовался проектом, дав ему положительную оценку. Так, готовность обсуждать дальнейшие планы по его реализации выразили представители строительных компаний «Европея» и СК «Семья».

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Для того чтобы проект приобрёл конкретику, а не остался на стадии прожекта, у консалтинговой компании «MACON Realty Group» (Краснодар) уже заказано исследование. Компания сделает более детальную проработку проекта «подвесного метро» для Краснодара. Специалисты конкретизируют маршрут канатной дороги, уточнят расположение остановочных узлов, подсчитают приблизительную стоимость проезда и затрат на реализацию, а также оценят перспективы канатного метро с точки зрения интеграции в систему общественного транспорта краевого центра.

Мэр города Евгений Первышов отметил, что проект действительно интересен, но власти готовы его рассматривать только как дополнение к уже действующей в Краснодаре системе городского общественного транспорта и в «связке» с ним.

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«Реализация такого проекта возможна либо на условиях государственно-частного партнерства, либо за счет инвестиций», — добавил градоначальник.

Горожане очень скептически восприняли идею строительства канатного метро в городе. Большинство из тех, кто высказал свои мнения в комментариях, уверены, что это очередное пустое сотрясание воздуха.

«Канатное метро… не будет его никогда», — уверена жительница Краснодара.

«Сколько лет не могут купить хороших больших трамваев и заменить маршрутки автобусами для людей, зато всерьёз обсуждают вагончики на тросах», — пишет горожанин.

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«Схема отработанная… опять выделяют деньги на разработку проекта и прочей документации. суммы там на проект космические, предоставят сметы по общей стоимости и все. дальше администрация скажет, а на реализацию денюшек то нету. таких проектов уже целая куча и мост еще 1 в адыгею и развязка на старокубанке. (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — считает другой интернет-пользователь.

Высказывают горожане и мнение, что канатка в первый же день рухнет («У нас в трамвай забивается раза в два больше народа, чем можно»). Другие считают, что лучше бы расширили дороги, привели в порядок старые, построили новые мосты, развязки, увеличили количество общественного транспорта, удлинили трамвайные линии, чем ерундой заниматься. «К выборам готовятся. Рейтинг поднимают. А потом забудут всё», — пишут третьи.

Как сообщало ИА REGNUM, проект создания полноценной системы канатного метро, предложенный комитетом «Экономика города» совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам при главе Краснодара, был представлен в мэрии Краснодара накануне, 16 ноября.