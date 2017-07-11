Общественный транспорт Краснодара: одним махом ситуацию не исправить

Краснодар, , 12:03 — REGNUM Самое крупное транспортное предприятие кубанской столицы — Краснодарское трамвайно-троллейбусном управлении (КТТУ) — продолжит свою работу, причём сложную ситуацию, в которой оно оказалось, будет решать в том числе и местная власть, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

«Ни о какой остановке работы предприятия не может идти и речи. Город ни при каких обстоятельствах не останется без этого жизнеобеспечивающего предприятия кубанской столицы», — заверил заместитель главы Краснодара Евгений Земенко, курирующий работу жилищно-коммунального комплекса и транспорта.

По его словам, администрация сделает всё, чтобы предприятие вышло на стабильную работу. Текущую ситуацию на предприятии, а также существующие проблемы и возможные пути их решения глава Краснодара намерен обсудить уже завтра, 12 июля, на встрече с коллективом КТТУ.

Однако это только очередной шаг на пути к стабилизации деятельности муниципального транспортного предприятия. Проблемы предприятия копились годами и также годами их решению, в том числе внутри самого предприятия, не уделялось полноценного внимания. Разовыми решениями и «одним махом» ситуацию в КТТУ не исправить — это сложная и кропотливая работа, отметил вице-мэр, напомнив, что работа по выработке стратегии развития КТТУ идёт с конца 2016 года, ведётся детальный анализ маршрутной сети.

На сегодня уже определены маршруты, которые являются прибыльными и убыточными. Кроме того, ведётся анализ причин, почему это происходит, прорабатываются мероприятия по исправлению ситуации.

«При этом стратегический приоритет, безусловно, останется за маршрутами муниципального перевозчика. На основе этой работы будет также корректироваться система пассажирского транспорта Краснодара», — отметил Евгений Зименко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении с начала 2017 года руководство менялось дважды. Так, в январе о своей отставке уведомил директор предприятия Алексей Князев, который весной 2014 года стал фигурантом уголовного дела. С занимаемой должности он решил уйти по собственному желанию. На его место с 3 марта 2017 года был назначен работавший до этого генеральным директором ОАО «Ленинградское АТП» Иван Полухин, на которого местные власти возлагали большие надежды в решении существующих проблем КТТУ. Глава Краснодара поставил перед новым назначенцем ряд задач: требовалось сделать серьёзный анализ финансово-экономической деятельности, определить проблемные точки и предлагать решения, разрабатывать эффективную стратегию развития КТТУ. Однако в начале июня Полухин также покинул руководящий пост.

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«Три месяца для руководителя вполне достаточно, чтобы разобраться в ситуации и принять для себя решение, способен ли он их решить. Иван Полухин решение принял, это честный поступок», — прокомментировал Евгений Зименко.

Добавим, что в последнее время в Краснодаре ведётся работа по системному увеличению доли оплаты с помощью электронных систем и налаживанию соответствующего контроля. На первых «пилотных» маршрутах, где это было сделано, — причём были выбраны как раз убыточные маршруты — общая выручка выросла на 15%.Также ведётся работа по повышению доходности «побочных» направлений деятельности КТТУ. Недавно объявлены торги на право размещения рекламы на общественном транспорте, по результатам которых планируется привлечь 45 млн рублей на первом этапе и еще 45 млн в течение трёх лет. Эти деньги в полном объёме пойдут в КТТУ.

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