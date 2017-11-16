В качестве альтернативы: в Краснодаре заговорили о канатном метро

Краснодар, , 12:37 — REGNUM Краснодар может опутать сеть канатных дорог. Причем будут они использоваться не в туристических целях, а как в качестве городского общественного транспорта. Проект создания полноценной системы «канатного метро» предложил реализовать комитет «Экономика города» совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам при главе Краснодара, передаёт ИА REGNUM. Инициатива сегодня, 16 ноября, была представлена в мэрии кубанской столице.

Разработка предварительного технико-экономического обоснования проекта сети канатных дорог в Краснодаре в настоящее время уже идёт с привлечением специалистов. Им предстоит проанализировать, насколько эффективен этот вид транспорта для краевого центра, просчитать условия и особенности его внедрения. Как уточнил руководитель комитета «Экономика города» Евгений Горобец, также будет разработана предварительная концепция системы «канатного метро», определены «пилотные» маршруты и возможные остановочные пункты в привязке к остановкам других видов общественного транспорта.

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В качестве преимуществ «канатного метро» Горобец назвал способность перевозить от 4 до 7 тыс. пассажиров в час, более дешевое (в несколько раз) по сравнению с автомобильными дорогами строительство, минимум требуемых наземных площадей, малое количество сопутствующей инфраструктуры. Еще один важный плюс — экологичность и надежность этого вида транспорта.

Поможет «канатная дорога» и снизить количество аварий и пробок на дорогах, добавил Евгений Горобец. Кроме того, трасса не зависит от ландшафта, а это дает возможность создавать новые транспортные узлы.

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Мэр города Евгений Первышов возможность появления такого альтернативного вида транспорта в Краснодаре не исключил, но при условии, что проект будет реалистичным и комплексным.

«Необходимо тщательно продумать и просчитать все аспекты такого проекта в Краснодаре. Тем более, что речь идет о создании не какого-либо отдельного маршрута, а нескольких полноценных «веток» и направлений», — сказал Евгений Первышов.

Добавим, что первым в России канатную дорогу в качестве городского транспорта использовали в Нижнем Новгороде. Подвесная дорога, проходящая над Волгой, стала альтернативной 27-километровому автомобильному маршруту. Подобный проект также реализован в Оренбурге. Но в том, и в другом случае канатная дорога представлена только одним маршрутом.

Напомним, возможность использования альтернативных видов общественного транспорта в Краснодаре в краевом центре обсуждалась в конце октября во время рабочей встречи мэра города с представителем компании-оператора концессионных соглашений — ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура». Компания уже начала для кубанской столицы подготовку концессионного соглашения по развитию городского общественного транспорта. Всего за семь-восемь лет планируется вложить в проект порядка 24−27 млрд рублей.

Так, помимо обновления подвижного состава, предусмотрена модернизация системы питания трамвайных путей и строительство новых линий, изменение схем движения общественного транспорта, мест посадки и высадки пассажиров с учётом потребностей города, а также проработка внедрения альтернативных видов общественного транспорта.

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Всё это как раз и нужно городу. На сегодня в Краснодаре протяжённость трамвайных путей составляет 123 км, а из 268 трамваев МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» 140 требуют замены. Необходимы и новые линии и новое трамвайное депо в северо-восточной части города. В первоочередном порядке требуется проложить почти 40 км трамвайного полотна. В том числе в микрорайоны Московский, Восточно-Кругликовский, Гидростроителей, а также в район Западного обхода. По предварительным расчетам, только обновление трамвайного парка КТТУ в зависимости от моделей трамваев обойдется в сумму от 4,2 млрд до 14 млрд рублей.