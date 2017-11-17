Калуга, 17 ноября, 2017, 15:46 — ИА Регнум. За 10 месяцев 2017 года в Калужской области расследовали свыше 2 тыс. уголовных дел. По данным следственного управления УМВД России по Калужской области, наибольшее число преступлений связаны с незаконным оборотом наркотиков, сообщает 17 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

Так, в настоящее время в Калужском районном суде рассматривается уголовное дело по обвинению двух граждан в совершении 18 эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Преступники действовали в составе организованной группы на территории Калуги и города Кондрово Дзержинского района. В ходе следствия из незаконного оборота было изъято 564,14 г наркотического средства.

Также велика доля экономических преступлений. Например, сейчас в суде рассматривается уголовное дело о мошенничестве: два калужанина, путём подделки документов, получили в банках области порядка 160 млн рублей, затем эти деньги были выведены через подставные фирмы-однодневки. Впрочем, полицейским удалось найти и арестовать имущество обвиняемых на сумму более 115 млн рублей.

Кроме того, по словам врио заместителя начальника следственного управления областного УМВД Сергея Потапова, правоохранителями была доказана вина шести жителей области по уклонению от уплаты налогов на общую сумму 170 млн рублей.

Напомним, согласно официальным данным, с начала 2017 года сотрудниками калужской полиции из незаконного оборота изъято более 11 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ. Раскрыто 15 преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств. Правоохранительными органами области в 2016 году выявлено 985 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Пресечена деятельность 17 наркопритонов, перекрыто два контрабандных канала, раскрыто пять преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путём.

В 2016 году в Калужском регионе было выявлено свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвёртое из них было совершено в крупном и особо крупном размерах. Было установлено 256 лиц, совершивших преступления в сфере экономики, в отношении 220 человек уголовные дела направлены в суд.