Нижний Новгород, 8 ноября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. В Нижегородской области региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов обещает в разы увеличить количество отремонтированных домов, а региональной отделение ОНФ регистрирует большое количество нарушений и недоделок там, где работы по капремонту уже проведены. Вопрос о том, увеличится ли количество нарушений пропорционально росту числа «отремонтированных» домов, пока остается открытым.

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По данным ОНФ, очередная порция нарушений, допущенных при проведении капремонта, выявлена в Балахнинском районе Нижегородской области. В частности, в посёлке Совхозный жители дома №17 пожаловались на некачественный капитальный ремонт крыши. На месте выяснилось, что на крыше вздулось кровельное покрытие, примыкания кровли к парапету выполнены с нарушениями технологии, на крыше имеются лужи, так как осадки не уходят из-за неправильного монтажа водоприемных воронок. В результате вода просачивается в подъезд и в квартиры, где на стенах видны многочисленные следы пролитий. Жителям нанесен существенный материальный и моральный ущерб, но их обращения в Фонд капремонта и администрацию Балахнинского района проигнорированы.

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«Организация капремонта многоквартирных домов в Нижегородской области в рамках региональной адресной программы имеет целый ряд недостатков. Выявлены многочисленные факты некачественного ремонта крыш и другого общего имущества, к работам привлекаются неквалифицированные сотрудники, нарушающие технологию ремонта, а порой просто оставляющие жилые дома с раскрытыми крышами», — отметил представитель Борис Караганов.

Тем временем Фонд капремонта вместо того, чтобы отреагировать на жалобы жителей, предпочитает отчитываться о достигнутых успехах. По словам и.о. генерального директора Фонда Владимира Челомина, объемы выполненных работ в сфере капремонта по итогам 2017 года планируется увеличить по сравнению с предыдущим годом в пять раз. Напомним, что в 2016 году программа по капремонту многоквартирных домов в Нижегородской области была попросту провалена.

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Задачей 2018 года Фонд капремонта определил для себя двукратный рост выполнения работ по сравнению с 2017 годом.

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По словам Челомина, региональный Фонд еженедельно принимает около 100 видов ремонтных работ, которые выполнены подрядными организациями по Нижнему Новгороду и районам Нижегородской области. Как показывает практика, зачастую качество выполнения этих работ оставляет желать лучшего и никакие обещания областных чиновников расторгать договоры с ненадежными подрядчиками повлиять на ситуацию пока не могут.

Как сообщало ИА REGNUM, программа капремонта в Нижегородской области реализуется с 2015 года, но в «нормальный ритм» работы областной Фонд капремонта намерен войти лишь с 2018 года.

В ходе реализации программы выявлены десятки примеров грубейшего нарушения Жилищного кодекса РФ, регионального закона «Об организации проведения капремонта многоквартирных домов» и прав жильцов.

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Множество нареканий вызывает и качество работ, выполняемых в рамках программы капремонта.

В мае 2017 года представители депутатской группы, осуществляющей мониторинг выполнения программы по капремонту, заявляли, что эта программа в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде доведена до полного абсурда. В нее оказались включены дома, уже расселенные и переданные под снос.

Зафиксировано большое количество случаев, когда планы по проведению капремонта составляются без учета мнения жильцов.

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