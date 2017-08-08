Нижегородский Фонд капремонта: проблемы еще не решены, но планы уже есть

Нижний Новгород, , 13:13 — REGNUM Нижегородский Фонд капремонта намерен с 2018 года войти «в нормальный ритм». В этом ритме планируется ежегодно качественно и своевременно выполнять работы на 700−800 объектах. Об этом заявил и.о. руководителя фонда Владимир Челомин.

По его словам, на сегодня фонд уже принял более 400 домов. Еще более 300 домов были готовы к приемке по состоянию на начало августа.

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По словам Челомина, дождливая погода «оказала влияние» на работу подрядных организаций. Затяжные дожди не позволяли выходить на кровли и фасады. Тем не менее подрядные организации набрали неплохой темп работ.

«До наступления холодов все задачи расписаны, объемы работ понятны. Думаю, что со следующего года войдем в нормальный ритм, чтобы качественно и своевременно выполнять работы на 700−800 объектах ежегодно», — заявил Челомин.

В свою очередь первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Станислав Шульгин сообщил, что Фонду капремонта пришлось через суд расторгать договоры с двумя подрядчики, которые не выполняли своих контрактных обязательств. После получения решения суда по этим объектам будут объявлены новые аукционы и выбраны новые подрядные фирмы.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд капремонта многоквартирных домов Нижегородской области по состоянию на 1 августа израсходовал менее половины поступивших с начала года средств. Всего на счета фонда с начала года поступило около 1,57 млрд рублей. Одновременно с этим на проведение программы капремонта из средств фонда было направлено всего 712,5 млн рублей. На счетах фонда на 1 августа 2017 года остается 445 млрд рублей.

Челомин ранее заявлял, что в 2017 году планируется освоить по программе капремонта порядка 4,7 млрд рублей. Эти средства должны пойти не только на ремонт домов, включенных в программу 2017 года, но и на ремонт «долгов» по ремонту, накопившихся в 2015—2016 годах.

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В мае 2017 года представители депутатской группы, осуществляющей мониторинг выполнения программы по капремонту, заявляли, что эта программа в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде доведена до полного абсурда.

В частности, депутаты выявили случаи, когда Фонд капремонта решил отремонтировать газовое оборудование в одном из домов в Нижнем Новгороде. В ходе проверки оказалось, что в этом доме никогда не было никакого газового оборудования, он оборудован электрическими плитами и не газифицирован. Одновременно с этим дом нуждается в ремонте лифтов. Старые уже исчерпали свой ресурс, часто ломаются и стали небезопасны. Однако в планах капремонта работ по ремонту или замене лифтов в этом доме нет.

Кроме того, депутаты выявили сразу несколько случаев, когда в программу капремонта были включены дома, нуждающиеся в расселении или уже расселенные, так как они являются ветхим или аварийным фондом.

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Это не единственный вопрос, который возник у депутатов к руководству Фонда капремонта, так, еще в феврале 2016 года стало известно, что из 1,89 млрд рублей, собранных фондом с граждан и организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, реально на эти цели направлено всего 447 млн рублей.

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Кроме того, было установлено, что собранные с населения средства размещаются в банках под нулевой или минимальный процент.

В марте 2017 года вице-спикер областного Законодательного собрания Владислав Егоров обратил внимание на то, что миллиарды рублей, собранных с жителей Нижегородской области в качестве платы за капремонт, уже несколько месяцев лежат на счетах областного казначейства и обесцениваются под воздействием инфляционных процессов. Это произошло после того, как Фонд капитального ремонта расторг договор с ПАО «Банк ВТБ», на счетах которого аккумулировались средства граждан. Средства в банке были размещены под 8,1% годовых.

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