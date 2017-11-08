Омск, 8 ноября, 2017, 07:25 — ИА Регнум. События Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Омск

Атака телефонных террористов

Омск приходит в себя после волны сообщений о «минированиях» и массовых эвакуаций.

Телефонные террористы атаковали Омск 7 ноября. Судя по информации из соцсетей, а также по сообщениям омских СМИ, в городе «заминировали» более 10 зданий: торговые центры, кинотеатр, спортивные комплексы и так далее.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в УМВД России по Омской области.

«Мы можем сообщить только то, что по итогам прошедших суток каких-либо предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — сказали в УМВД.

Сколько всего поступило звонков о «минировании», в ведомстве сообщить отказались.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с сентября текущего года атакам телефонных террористов подвергался не только Омск. В общей сложности из-за ложных сообщений были эвакуированы более 2 тыс. зданий в 180 городах России.

Читайте также: Паника в Омске: посетителей торговых центров массово эвакуируют

«Ужас, что там»

Омские массмедиа сегодня, 8 ноября, распространили информацию о том, что врио губернатора Александр Бурков ужаснулся от вида омской набережной.

Ранее в региональном правительстве ИА REGNUM сообщили, что Бурков, назначенный на должность врио губернатора Омской области 9 октября, прошёлся по знаковым местам в центре Омска и оценил перспективы развития исторического центра города. В том числе руководитель региона побывал на набережной Иртыша.

«Я спускаюсь вниз, всё дорого-красиво, невесты с женихами. Приятно. Выходим на набережную, набережной нет. Вроде бы она просится, но её нет. Я прошёл всю набережную, вышел к «Маяку» на стрелку. Увидел, что там всё огорожено и нельзя пройти к историческому месту. Ужас, что там», — цитирует«Омск-информ» слова губернатора, уточняя, что такое заявление он сделал на встрече с представителями ветеранских организаций 7 ноября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября. После того, как ушёл в отставку Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года.

Читайте также: Врио омского губернатора очень рад, что попал в Сибирь, а не на юг

Каким должен быть мэр Омска?

На встрече с представителями ветеранских организаций врио губернатора сделал ещё одно интересное заявление. По его словам, из-за отсутствия «единства в усилиях власти» Омск «отбросило назад».

Бурков спросил общественников, каким, на их взгляд, должен быть мэр Омска. Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Омске проходит конкурс по выборам градоначальника (всенародные выборы мэра Омска отменили в 2015 году — прим. ИА REGNUM ). Планируется, что депутаты горсовета выберут нового мэра уже в ноябре текущего года. Пока и. о. главы города является Сергей Фролов. С 2012 года городом руководил Вячеслав Двораковский. В июле 2017 года он ушёл в отставку.

Читайте также: Десяткам кандидатов в мэры Омска отказали в регистрации

«Я приехал в Омск уже в процессе кампании по выборам мэра и знаю только тех из кандидатов, с кем удалось в этот короткий период времени поработать. Мне кажется, в Омске делить нечего, нужно созидать, а для этого должно быть единство власти. Нельзя, чтобы город жил своей жизнью, а область своей. При всех преимуществах географического положения — на пересечении воздушных и железнодорожных путей, нас обошли другие, соседние регионы, создавшие логистические центры. Потерянных возможностей много, и это отбросило Омск назад. Нет единства в усилиях власти», — заявил Бурков.

По мнению председателя городской ветеранской организации Геннадия Павлова и председателя областного общественного объединения Евгения Белова, во главе города должен стоять экономически грамотный управленец.

Добавим, также на встрече с общественниками врио губернатора напомнил о том, что в результате переговоров в Москве удалось согласовать выделение из федерального бюджета дополнительно полумиллиарда рублей для Омской области на 2017 год, а также увеличить объём дотаций региону на 2018 год до 8,5 млрд рублей.

«Нам нужно думать, как будет Омская область жить через десять, пятнадцать лет. Нам нужны экономические проекты и бюджет развития», — резюмировал врио главы региона.

Напомним, процесс регистрации кандидатов на должность мэра Омска завершился 3 ноября 2017 года. 35 претендентов из 55 получили отказ в регистрации. Однако до 7 ноября они могли донести необходимые документы. Окончательное число кандидатов станет известно в ближайшее время.

И. о. мэра Омска Сергей Фролов, министр экономики Омской области Оксана Фадина, экс-министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров и депутат областного Заксобрания Игорь Антропенко были зарегистрированы и продолжают борьбу за кресло градоначальника.

Читайте также: Выборы мэра Омска: «реальные кандидаты» и «городские сумасшедшие»

Дольщики с улицы Мишина

В правительство Омской области внесено представление с требованием принять меры по завершению строительства шести многоквартирных жилых домов в жилищном комплексе «Московка-2». Об этом ИА REGNUM сообщили 7 ноября в прокуратуре региона.

По данным ведомства, застройщиками домов являются фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище» и бюджетное учреждение Омской области «Агентство жилищного строительства». В строительство домов более 800 дольщиков вложили около 1 млрд рублей.

Дома должны были достроить до июня 2016 года, однако сроки не были соблюдены.

В облпрокуратуре уточнили, что сроки передачи квартир участникам строительства дома № 8 по ул. И. Мишина в жилищном комплексе «Московка-2» переносились семь раз, начиная с марта 2015 года.

Первому заместителю председателя правительства Омской области Андрею Новосёлову внесено представление. Его обязали «принять надлежащие меры к завершению строительства домов».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 31 октября 2017 года дольщики вышли на акцию протеста в Омске. В пикете у регионального Заксобрания, по сообщениям омских массмедиа, приняли участие порядка 20 дольщиков недостроенного дома на Мишина, 8.

Читайте также: Омская область: пикет дольщиков, отставка министра, 55 кандидатов в мэры

Прозвучала информация, что проблемный дом на Мишина в лучшем случае могут достроить к 2020 году. Дольщиков такая ситуация не устраивает, они требуют вернуть им деньги или дать квартиры в других домах. Также отчаявшиеся омичи заявили о том, что готовы объявить голодовку.

Читайте также: Где дольщикам взять 7,5 млн рублей? Главное в Омской области

Напомним, в начале 2017 года в Омской области в списке проблемных объектов значились 22 дома. В их строительство вложили деньги более 2,3 тыс. дольщиков.