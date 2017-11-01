Выборы мэра Омска: «реальные кандидаты» и «городские сумасшедшие»

Омск, , 12:28 — REGNUM В Омске в связи с предстоящими выборами мэра наблюдается небывалый ажиотаж.

Конкурсные процедуры продолжаются (прямые выборы мэра Омска отменили в 2015 году — прим. ИА REGNUM ). 31 октября завершился первый этап — приём документов от кандидатов. Желающих побороться за кресло мэра оказалось ни много ни мало 55 человек.

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«Как я и предполагала, более-менее серьёзные кандидаты на должность мэра объявятся в самый последний момент. Логика здесь предельно простая: чтобы раньше времени не попасть под воздействие негативного информационного фона, который сразу же организуется после того, как кандидат подаёт документы в конкурсную комиссию. К сожалению, таким вот образом сказывается асимметрия работы региональных СМИ. В основном последние выдвинутые кандидаты — это представители политических партий и разных уровней власти. Депутат горсовета Алексей Ложкин и депутат Заксобрания Антон Берендеев — представители ЛДПР. Константин Ткачёв — представитель КПРФ. То есть партии выдвинули своих кандидатов от местного до регионального уровня», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Инна Ветренко.

По её словам, серьёзность намерений некоторых кандидатов очевидна.

«Зная депутата горсовета Алексея Сокина, я думаю, что вряд ли он согласился бы стать техническим кандидатом. Если он выдвинулся, значит у него есть свои мотивы и серьёзный повод участвовать. Я считаю, что это неплохая кандидатура на должность мэра. Депутат Заксобрания Игорь Антропенко — тоже политически амбициозен, он не выполняет роль технического кандидата, — подчеркнула собеседница ИА REGNUM. — Антон Берендеев уже прошёл уровень горсовета и сейчас является депутатом Заксобрания. Он строит свою политическую карьеру фактически с нуля. Это самый молодой политик в регионе, он в 21 год попал в горсовет. Я думаю, что его намерения тоже серьёзны. Есть в этом списке и представители общественности. Например, это Сергей Костарев — достаточно весомый кандидат».

По мнению Инны Ветренко, есть среди претендентов и так называемые технические кандидаты:

«Что касается кандидатов от власти, это и. о. мэра Омска Сергей Фролов и министр экономики Омской области Оксана Фадина. Я считаю, что Фадина здесь в большей степени играет роль технического кандидата. Именно кандидата от власти для того, чтобы составить какую-то ощутимую конкуренцию для Фролова. В целом, если убрать примерно 10% городских сумасшедших, 15% технических кандидатов, 10% кандидатов случайных, то мы получим примерный список из 10−15 более-менее серьёзных претендентов с серьёзными намерениями и видением развития города».

Собеседница ИА REGNUM считает, что апрельская ситуация, когда выборы мэра провалились, в этот раз не повторится, и всё закончится благополучно.

«Потому что уроки из прошлых несостоявшихся выборов были вынесены. И партии поработали, и региональные элиты, и органы власти к этому серьёзно отнеслись. Плюс ко всему, федеральные СМИ очень интересуются исходом выборов. И, я так полагаю, руку на пульсе держит администрация президента. Второй раз городу-миллионнику попасть в глупую ситуацию никто не даст», — подытожила политолог.

По мнению омского политика и общественного деятеля Сергея Кондакова, кандидат на пост мэра «должен быть состоявшимся и прийти к руководству городом из сферы бизнеса».

«Такие люди уже почувствовали, что значит руководить предприятиями и нести ответственность за работающих на него людей, за вложенные инвесторами деньги и судьбу доверенных ему проектов. Я считаю, что реальные кандидаты — это Игорь Антропенко и Дмитрий Карев. Подавляющее большинство кандидатов понятия не имеют, как функционирует мэрия, и какая ответственность лежит на мэре. Большинство кандидатов заявились ради «хайпа» (шумиха, ажиотаж — прим. ИА REGNUM )», — отметил он.

В целом, по словам Сергея Кондакова, происходящее в какой-то степени можно сравнить с цирком:

«Помните, мы детьми поражались тому, что в цирке происходят невероятные вещи? Так вот, сейчас политика похожа на цирк именно тем, что происходит невероятное — она, политика, идёт в массы. И любой гражданин Омска задумывается — может и я вполне гожусь в мэры? А главными избирателями мэра являются вовсе не омичи, а представители власти. Конкурсная комиссия безропотно поддержит того, кто будет согласован», — считает Сергей Кондаков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, последние всенародные выборы мэра Омска состоялись в 2012 году. Тогда 77 815 человек (49,35%) проголосовали за Вячеслава Двораковского. Явка была низкой — около 17%.

В апреле 2017 года в Омске предприняли первую попытку выбрать мэра «по-новому». Но в итоге оба допущенных до выборов кандидата — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич — сняли свои кандидатуры. Этот результат политологи, представители общественности и журналисты назвали провальным.

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В июле 2017 года мэр Омска Вячеслав Двораковский ушёл в отставку. И. о. градоначальника стал первый заместитель мэра Сергей Фролов.

Вторую попытку избрать мэра решили предпринять осенью. 2 октября 2017 года стартовал приём заявок от желающих принять участие в конкурсе.

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Второй этап конкурса состоится 3 ноября. Комиссия рассмотрит представленные документы и примет решение о регистрации кандидатов. На третьем этапе — 17 ноября — по итогам собеседования будут определены не менее двух претендентов на должность мэра Омска.

Омск — город-миллионник, один из крупнейших городов России. Расположен на слиянии рек Иртыш и Омь. В столице Омской области на сегодняшний день проживают порядка 1,2 млн человек.

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