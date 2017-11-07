Паника в Омске: посетителей торговых центров массово эвакуируют

Омск, , 14:57 — REGNUM В Омске эвакуированы посетители нескольких крупных торговых центров. Омичи в соцсетях сегодня, 7 ноября, сообщают о том, что город атаковали телефонные террористы.

В частности, на странице паблика «Омск Live Чп» появилась информация о том, что в городе «заминировали» уже 17 объектов.

«Проводятся все необходимые проверочные мероприятия по фактам сообщений о подозрительных предметах в общественных местах», — сообщили ИА REGNUM в УМВД России по Омской области.

Подробности в ведомстве не озвучили, поэтому точное число объектов, подвергшихся атакам телефонных террористов, пока неизвестно.

В мэрии Омска ИА REGNUM подтвердили информацию о том, что в городе проводится массовая эвакуация:

«В компетенцию администрации города не входит реагирование на подобные звонки, если только это не касается подведомственных учреждений. Но, тем не менее, в оперативном режиме осуществляется связь и взаимодействие с органами полиции, МЧС и прочими структурами, которые в это вовлечены».

В мэрии также не смогли назвать точное количество объектов, подвергшихся эвакуации. Однако, по информации местных массмедиа, речь идёт уже как минимум о шести торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первая волна сообщений о «минировании» в Омске. 10 и 11 сентября в областном центре «заминировали» порядка 100 объектов. В том числе эвакуировали здание мэрии. Сумму ущерба в результате массовых эвакуаций в мэрии назвать не смогли.

Стоит отметить, что атакам телефонных террористов подвергается не только Омск. Как уже сообщало ИА REGNUM, в общей сложности из-за ложных сообщений с сентября 2017 года были эвакуированы более 2 тыс. зданий в 180 городах России.

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«Сотрудниками МВД и ФСБ установлено — подавляющее большинство подобных звонков производится из-за рубежа посредством интернет-телефонии, компьютерных программ — спам-ботов», — цитирует газета «Известия» министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.